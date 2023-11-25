ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (640-й день) | В Украине вспоминают жертв Голодомора. В Берлине прошла акция за проведение переговоров с Россией
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Ночью и ранним утром российские войска запустили по Украине 75 дронов-камикадзе. Основным направлением атаки стал Киев, где воздушная тревога продолжалась больше шести часов. В результате налета беспилотников, по словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Вооруженные силы Украины отбили 42 атаки: на купянском — три возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, на бахмутском — семь возле Клищеевки и Андреевки Донецкой области, на авдеевском — 17 атак возле Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области, на марьинском — семь возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, на запорожском — четыре в районе Работино Запорожской области. Также ВСУ отразили атаки на шахтерском направлении южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области. На лиманском ВС РФ не наступали, пишет Meduza.
Глава МИД Германии: Украина усилит ЕС в обозримом будущем. "Сегодня ясно, что Украина усилит ЕС в обозримом будущем“, - сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, добавив, что это „в наших собственных геополитических интересах“. Она также заверила в дальнейшей поддержке Украины в войне против России, в том числе в военном плане, пишет Deutsche Welle. "Мы не только продолжим, но и усилим нашу поддержку Украины. В ЕС, а также в НАТО“, - отметила министр.
В то же время в центре Берлине прошла акция за дипломатическое решение войны в Украине. В демонстрации приняли участие, по данным полиции, 7000 человек, хотя организаторы заявляют о 20 000 участников. „Украинцам нужно не оружие, а мир и, следовательно, переговоры“, - заявила организатор антивоенного мероприятия бывший лидер левой партии Германии Сара Вагенкнехт.
В Украине вспоминают жертв Голодомора. „Мир должен объединиться и осудить преступления прошлого. Мир должен объединиться и остановить преступления настоящего“, - заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, украинцы „с глубокой грустью и уважением“ чтят память миллионов своих соотечественников, погибших во время Голодомора. При этом он выразил благодарность всем государством, которые „признали Голодомор преступлением против людей, против Украины“, пишет Deutsche Welle.
Ряд стран ЕС хотят смягчить условия 12-го пакета санкций против России, сообщает Bloomberg. Они выступают против предложения Еврокомиссии запретить импортерам перепродавать России полупроводники для ВПК. Для этого при сделке предлагается внесение определенной суммы на специальный депозитный счет. И в случае нарушения требования половина этой суммы будет списана в трастовый фонд для Украины. Но представители группы крупных стран-членов ЕС на этой неделе выразили опасения по этому поводу и заявили, что эти требования незаконны. По их мнению, они могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение. Страны, которые против нововведения, не указываются, пишет Strana.ua.
Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для конвоирования судов в „зерновом коридоре“ в Черном море. „Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности по получению кораблей. Это вопрос близкого будущего“, - заявил Зеленский.
Евросоюз выделит Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. „Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем расширять наши „полосы солидарности“ и выделим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы отправим украинское зерно в мир“, — написала фон дер Ляйен в иксе (бывшем твиттере).
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