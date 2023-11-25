ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (640-й день) | В Украине вспоминают жертв Голодомора. В Берлине прошла акция за проведение переговоров с Россией

Ночью и ранним утром российские войска запустили по Украине 75 дронов-камикадзе. Основным направлением атаки стал Киев, где воздушная тревога продолжалась больше шести часов. В результате налета беспилотников, по словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Вооруженные силы Украины отбили 42 атаки: на купянском — три возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, на бахмутском — семь возле Клищеевки и Андреевки Донецкой области, на авдеевском — 17 атак возле Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области, на марьинском — семь возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, на запорожском — четыре в районе Работино Запорожской области. Также ВСУ отразили атаки на шахтерском направлении южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области. На лиманском ВС РФ не наступали, пишет Meduza.

Глава МИД Германии: Украина усилит ЕС в обозримом будущем. "Сегодня ясно, что Украина усилит ЕС в обозримом будущем“, - сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, добавив, что это „в наших собственных геополитических интересах“. Она также заверила в дальнейшей поддержке Украины в войне против России, в том числе в военном плане, пишет Deutsche Welle. "Мы не только продолжим, но и усилим нашу поддержку Украины. В ЕС, а также в НАТО“, - отметила министр.

В то же время в центре Берлине прошла акция за дипломатическое решение войны в Украине. В демонстрации приняли участие, по данным полиции, 7000 человек, хотя организаторы заявляют о 20 000 участников. „Украинцам нужно не оружие, а мир и, следовательно, переговоры“, - заявила организатор антивоенного мероприятия бывший лидер левой партии Германии Сара Вагенкнехт.