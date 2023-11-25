Слишком назойливо предлагают свои услуги: таллиннский торговый центр установил новые правила для торговых агентов

„Такие отзывы мы периодически получаем - несомненно, есть люди, которым это не нравится - и мы [со своей стороны] следим за этой ситуацией“, - сказал руководитель торгового центра Kristiine Кристьян Маароос. По его словам, они ограничили места, где представители фирм могут рекламировать свои услуги, а также сократили их время работы.

Кроме того, теперь для этих продавцов установлены очень четкие правила поведения. „Им не разрешается кричать клиенту вслед, и если мы услышим или увидим это, мы обязательно вмешаемся“, — добавил Маароос. Продавцы не должны отходить более чем на один метр от своего прилавка. „Я понимаю, что может появиться определенный азарт продаж. Но это постоянная [для нас] работа“, - пояснил руководитель торгового центра Kristiine.

В то же время Маароос отметил, что слишком много жалоб на таких продавцов они все же не получали, поэтому не рассматривают возможность полного запрета этой услуги. „Если посмотреть отзывы, то большинство клиентов используют эту удобную возможность получить нужную информацию и сразу подписать договор. Это палка о двух концах“, - сказал он.