Сильный снегопад стал причиной масштабных отключений электроэнергии во многих частях Эстонии

Из-за сильного снегопада многие деревья и ветки сломались, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в Юго-Восточной Эстонии, Пярнумаа, Вильяндимаа, Рапламаа и Харьюмаа, а за субботу добавилось еще 29 отключений. Чтобы ускорить картографирование повреждений, линии облетают дроны.

„Сильный снегопад сломал множество деревьев и ветвей, иногда на линии падало по 6-7 деревьев подряд, что усложняло и замедляло поиск неисправностей. Однако мы усиленно работаем в две смены, чтобы устранить последние неисправности и как можно скорее восстановить электроснабжение. Нескольким подстанциям удалось включить генератор до устранения неисправности. Мы надеемся устранить большинство неисправностей среднего напряжения уже сегодня“, — сказал Михкель Хярм, председатель правления Elektrilevi.