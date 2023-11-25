Кубок мира по биатлону: Франция выиграла смешанную эстафету, Эстония – 13-я

В середине гонки Тарьей и Йоханнес Бо, которые участвовали в первых двух сменах в составе сборной Норвегии вывели свою сборную вперед, а Эмильен Жаклен (Франция), который прошел штрафной круг, отправил своего партнера по команде на пятое место. Отставание от лидера к этому моменту составляло 54,8 секунды. Однако в третьей смене француженка Жюстин Брезаз-Буше продемонстрировала сильное выступление, обогнав норвежку Каролине Кноттен, испытывавшую трудности, и вышла в лидеры.

На последней смене француженка Лу Жанмонно преодолела огневой рубеж без промахов, а норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд использовала один запасной патрон. Преимущество Франции составляло 13,3 секунды, и Тандревольд была не в силах ее догнать.

На финише Франция (Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Брезаз-Буше, Лу Жанмонно) опередила Норвегию (Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд) на 15,7 секунды.

Позади них также шла ожесточенная борьба. Третье место заняла Италия (Дидье Бьона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци), проигравшая победителю 39,7 секунды, четвертое - Германия (Роман Реес, Бенедикт Долль, София Шнайдер, Ванесса Фойгт), шестое - Чехия (Михал Крчмарж, Микулаш Карлик, Маркета Давидова, Джессика Йислова). К разочарованию местных болельщиков, Швеция (Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг), уступившая Норвегии почти две с половиной минуты, смогла занять лишь шестое место.

Рянкель выбил Эстонию из большой игры

Кристо Сиймер использовал один запасной патрон в стартовом отрезке и преодолел огневой рубеж без промахов. Он передал эстафету находясь на 12-м месте, но восьмая сборная оторвалась от Эстонии всего на две секунды.

Райдо Рянкель чисто преодолел огневой рубеж, но на этом для эстонских биатлонистов все и закончилось. Дальше 33-летний биатлонист допустил два промаха, что означало два штрафных круга и 19-е место.