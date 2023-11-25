Кубок мира по биатлону: Швеция выиграла в сингл-миксте, Эстония заняла 14-е место

Швед Себастьян Самуэльссон за первые два круга использовал в общей сложности четыре запасных патрона и занимал 17-е место - 35,4 секунды.

Ханна Оберг (Швеция) подняла шведский дуэт на третье место, отставая от Франции на 6,3 секунды, от Норвегии - на 0,5 секунды, а после второго заезда Самуэльссона Швеция уже была на первом месте. На последний круг Оберг и норвежка Юни Арнеклейв уходили вместе, обе использовали два запасных патрона, но шведка была быстрее. „Я сделал гонку немного захватывающей и использовал запас сил, но мне очень понравилась гонка. Я получила массу удовольствия, да и публика мне помогала“, - сказала Оберг после гонки.

В итоге Швеция (Себастьян Самуэльссон – Ханна Оберг) заняла довольно уверенное первое место, опередив Норвегию (Стурла Хольм Лагрейд – Юни Арнеклейв) на 13,8 секунды, а Францию (Фабьен Клод – Жюлия Симон) на 42,2 секунды. В пятерку лучших также вошли Словения, Австрия и Швейцария.

„Первый круг был для меня довольно тяжелым“, - признался Самуэльссон. „Когда я допустил ошибку на повороте, у меня начали трястись ноги. Но я очень рад, что мне удалось переломить ситуацию, и вторая половина гонки прошла хорошо“.

Захна передал первую эстафету на восьмом месте, но с течением времени Эстония опустилась ниже. После второй смены Захны Эстония все еще была на 11-м месте, но Эрмитс пересекла финишную черту на 14-м месте. Если Захна был достаточно быстр, то Эрмитс потерял время. В итоге Эстония уступили шведам 1.43,5, а до 11-го места оставалось всего пять секунд.

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