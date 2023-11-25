Эстония передала председательство Балтийской ассамблеи Литве

Руководивший сессией президент Балтийской ассамблеи и председатель делегации Эстонии Тимо Суслов поблагодарил соседей за хорошее сотрудничество. „Эстония, Латвия и Литва стали значимой силой, оказывающей реальное влияние на глобальную политику. И это сотрудничество продолжится. Мы продолжим прилагать усилия и для обеспечения безопасности, единства и инновационности Балтийских стран и с уважением передаем председательство в Балтийской ассамблее Литве“, – сказал он.

Также прошло заседание совета сотрудничества правительств и парламентов стран Балтии – Балтийского совета. Председатель Балтийского совета министров, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на заседании Балтийского совета подчеркнул, что Балтийские страны совместно стоят на защите ворот в Западный мир. Среди прочего, по словам министра, внимание Балтийских стран в настоящий момент должно быть сосредоточено на повышении цены агрессии для России. Также он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и ЕС и союзники должны совместно поддержать Киев на этом пути.

В конце сессии Балтийской ассамблеи была принята резолюция и подписан заключительный документ. Также были утверждены бюджет и план работы Балтийской ассамблеи на следующий год. Эстония передала председательство в Балтийской ассамблее и Балтийском совете министров Литве. Новый президент Балтийской ассамблеи Андрюс Купчинскас выступил с обращением и представил приоритеты председательства Литвы, девиз которого – „Развиваясь вместе сильными и устойчивыми“.

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