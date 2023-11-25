Михкельсон примет в Украине участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв Голодомора

По словам Михкельсона, память жертв массового голода в Украине будут чтить в ситуации, когда Россия продолжает вести против страны агрессивную войну. „В 1993 году Эстония стала первым государством, которое объявило массовый голод 1932–1933 гг. геноцидом украинского народа. В прошлом году Рийгикогу признал геноцидом украинского народа деятельность вооруженных сил Российской Федерации в направленной против Украины военной агрессии“, – сказал он.

Сегодня Михкельсон в качестве представителя Рийгикогу примет участие в приуроченном к памятной дате совместном молебне и в церемонии зажжения свечей на Мемориале жертв Голодомора.

Совместно с руководителями международных делегаций Михкельсон встретится с президентом Владимиром Зеленским и посетит парламент Украины, где примет участие в заседании. В парламенте также запланированы встречи со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и председателем комиссии по иностранным делам Александром Мережко.

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