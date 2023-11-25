ФОТО | Лушчими легкоатлетами Эстонии стали Карел Тильга и Элизабет Пихела

На торжественном вечере в таллиннском Цветочном павильоне были вручены награды лучшим легкоатлетам и их тренерам в различных возрастных категориях. Были отмечены лучшие клубы, судьи и спортсмены-ветераны, а также выражена благодарность партнерам и спонсорам Эстонской федерации легкой атлетики.

Элизабет Пихела, признанная легкоатлеткой года, а также лучшей в возрастной группе до 20 лет, завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы до 20 лет, заняла 16-е место на взрослом чемпионате мира и заняла четвертое место на молодежном чемпионате мира (U-20). Личный рекорд - 1,92 метра, который она установила в июне, позволил ей занять четвертое место в общем зачете Эстонии.

Карел Тильга, удостоенный звания лучшего легкоатлета года среди мужчин, завершил свой успешный сезон четвертым местом в десятиборье на чемпионате мира и новым личным рекордом - 8681 очко. Кроме того, он выиграл турнир Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Традиционно было вручено и звание любимца читателей Delfi и Eesti Päevalehte, которое, как и ожидалось, досталось Карелу Тильга.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.