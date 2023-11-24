ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (639-й день) | Новые масштабные обстрелы, бывшего премьер-министра Михаила Касьянова объявили „иноагентом“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
The New York Time: Украина не сумела к зиме восстановить энергосистему после российских атак
Украинская энергетическая система перед наступающей зимой выглядит более хрупкой и уязвимой, чем год назад, когда российская армия начала бомбить объекты критической инфраструктуры на территории Украины. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на украинских чиновников и отраслевых экспертов.
Власти Украины отказываются предоставить подробные данные о текущем состоянии энергосистемы страны, заявляя, что это конфиденциальная информация в условиях военного времени. Однако эксперты утверждают, что ситуация лишь незначительно улучшилась с тех пор, как ООН в своем докладе сообщила, что к апрелю 2023 года общие генерирующие мощности Украины упали до половины довоенного уровня.
Минюст РФ объявил „иноагентом“ бывшего премьер-министра Михаила Касьянова
Минюст России обновил список „иностранных агентов“, включив в него политика, бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова.
В реестр также включены историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, а также общество с ограниченной ответственностью „Люди“.
В сообщении Минюста говорится, что Касьянов принимал участие в создании и распространении материалов „иностранных агентов“, распространял „недостоверную информацию“ о решениях российских властей, а также выступал против российского вторжения в Украину и „участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами“.
Коротко:
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