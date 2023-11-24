Сложные погодные условия могут создать опасные ситуации вблизи линий электропередач

Воздействие мокрого снега на линии электропередач сильнее всего в Рапламаа и Центральной Эстонии. Elering просит быть осторожным там, где линии электропередачи пересекают дороги.

О том, что линии электропередач находятся на опасно низком уровне или повреждены, следует сообщить по номеру центра тревоги 112. Подрядчики компании Elering начали проверять линии в критических местах в пятницу днем.

Сегодня днем ​​подстанции Elering Валгу и Вигала были обесточены на несколько десятков минут из-за аварии на линии. Один из проводов линии оборвался под тяжестью снега, на данный момент электроснабжение подстанций восстановлено.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.