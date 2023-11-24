ФОТО | Этап КМ по двоеборью: Кристьян Ильвес в десятке сильнейших

Наша главная надежда в лыжном двоеборье Кристьян Ильвес занял шестое место в прыжках с трамплина. Ильвесу удалось догнать лидеров в лыжной гонке на 7,5 км, а на последних полутора километрах вместе с ним шли сразу десять человек.

Победитель определился только на финише, где норвежцы одержали тройную победу - Енс Лурос Офтебру на первом месте, за ним последовали Ярл (+0,4) и Йорген Гробак (+1,1). Ильвес финишировал 9-м, отстав от победителя на 10,9 секунды.

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