Признает ли Эстония секс без согласия изнасилованием?

Полагаю, тот же вопрос может возникнуть и у ряда читателей, так что отвечу всем сразу: нет, это не кратковременный интерес. По сути этот интерес со мной всю жизнь – и причина, конечно, в детстве. Подробнее рассказывать не буду, но, поверьте, что такое насилие, я знаю очень хорошо. Знаю я и то, что за последние тридцать лет ситуация – по меньшей мере с точки зрения жертвы – не изменилась настолько, чтобы женщины и дети, которых дома избивают, точно знали бы: государство о них заботится.

41,2% женщин сталкивались с насилием

Со мной можно не соглашаться – я понимаю, что наше государство проделало большую работу, – но ситуация все-таки аховая, и статистика это отражает. Так, по данным Евростата Эстония входит в группу стран ЕС с самым высоким уровнем насилия. 41,2% женщин Эстонии, которые когда-либо были в отношениях, сталкивались с физическим, душевным или сексуальным насилием.

Причем самая большая в ЕС разница в зарплатах мужчин и женщин – другая сторона той же монеты: насилие по своей природе – явление иерархическое, так же как и маленькая (по сравнению с коллегой-мужчиной) зарплата женщины.

Если коротко, это и есть причины, почему я сочла необходимым работать с этой темой на уровне Европы. И делала я это достаточно активно – за четыре года работала в двух комитетах над десятью рапортами, которые прямо или косвенно связаны с проблемой насилия в отношении женщин. Наконец, благодаря давлению Европарламента мы продвинулись настолько, что Еврокомиссия предложила Директиву о борьбе с насилием в отношении женщин, которую парламент одобрил и отправил на триалог – трехсторонние переговоры. Три стороны – это Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС. Последний печально известен тем, что в нем ищут консенсус представители 27 стран, так что позиция правительства Эстонии в контексте этого начинания очень важна.