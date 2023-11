Признает ли Эстония секс без согласия изнасилованием?

2020

Annual Report on the Situation of fundamental rights in the EU 2018-2019

Отчет о ситуации с фундаментальными правами в ЕС в 2018–2019 годах (рапортер, Комитет по петициям)

2021

The protection of persons with disabilities through petitions: lessons learnt

Защита людей с особыми потребностями (теневой рапортер, Комитет по петициям)

Joint LIBE-FEMM Combatting Gender based violence: Cyber violence

Борьба с гендерным насилием: кибернасилие (теневой рапортер, Комитет по гражданским свободам)

Joint LIBE-FEMM legislative own-initiative report on a proposal for a Council decision to identify gender-based violence as a new area of crime listed in Article 83(1) TFEU (Rule 58)

Предложение Еврокомиссии признать уголовным преступлением насилие в отношении женщин на уровне ЕС (теневой рапортер, Комитет по гражданским свободам)

2022

Protection of the rights of the child in civil, administrative and family law proceedings

Защита прав детей в гражданских, административных и семейных судебных процессах (теневой рапортер, Комитет по петициям)

The situation of fundamental rights in the European Union in 2020 and 2021

Отчет о ситуации с фундаментальными правами в ЕС в 2020–2021 годах (рапортер, Комитет по петициям)

2023

Proposal for a Directive on Preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims

Предложение директивы Европарламента и Совета ЕС, меняющая директиву 2011/36/EL о предотвращении торговли людьми, борьбе с ней и защите ее жертв (теневой рапортер, Комитет по гражданским свободам)

Council of Europe Convention on preventing and combatting violence against women and domestic violence

Присоединение ЕС к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием: юридическое сотрудничество по уголовным делам, убежища, отказ от высылки (теневой рапортер, Комитет по гражданским свободам)

Directive of the European Parliament and of the Council on combating violence against women and domestic violence

Директива Европарламента и Совета ЕС о борьбе с насилием в отношении женщин и семейным насилием (мои поправки к директиве одобрил Европарламент)