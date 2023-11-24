Признает ли Эстония секс без согласия изнасилованием?
Пару дней назад в мое эстонское бюро позвонила дама, зарегистрировавшаяся на конференцию „Покончим с насилием в отношении женщин“, которую я провожу в Таллинне при поддержке европарламентской фракции Renew Europe. Среди прочего дама удивилась, что Яна Тоом занимается этой темой – она никогда о таком не слышала. „Или это кратковременный интерес?“
Полагаю, тот же вопрос может возникнуть и у ряда читателей, так что отвечу всем сразу: нет, это не кратковременный интерес. По сути этот интерес со мной всю жизнь – и причина, конечно, в детстве. Подробнее рассказывать не буду, но, поверьте, что такое насилие, я знаю очень хорошо. Знаю я и то, что за последние тридцать лет ситуация – по меньшей мере с точки зрения жертвы – не изменилась настолько, чтобы женщины и дети, которых дома избивают, точно знали бы: государство о них заботится.
41,2% женщин сталкивались с насилием
Со мной можно не соглашаться – я понимаю, что наше государство проделало большую работу, – но ситуация все-таки аховая, и статистика это отражает. Так, по данным Евростата Эстония входит в группу стран ЕС с самым высоким уровнем насилия. 41,2% женщин Эстонии, которые когда-либо были в отношениях, сталкивались с физическим, душевным или сексуальным насилием.
Причем самая большая в ЕС разница в зарплатах мужчин и женщин – другая сторона той же монеты: насилие по своей природе – явление иерархическое, так же как и маленькая (по сравнению с коллегой-мужчиной) зарплата женщины.
Если коротко, это и есть причины, почему я сочла необходимым работать с этой темой на уровне Европы. И делала я это достаточно активно – за четыре года работала в двух комитетах над десятью рапортами, которые прямо или косвенно связаны с проблемой насилия в отношении женщин. Наконец, благодаря давлению Европарламента мы продвинулись настолько, что Еврокомиссия предложила Директиву о борьбе с насилием в отношении женщин, которую парламент одобрил и отправил на триалог – трехсторонние переговоры. Три стороны – это Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС. Последний печально известен тем, что в нем ищут консенсус представители 27 стран, так что позиция правительства Эстонии в контексте этого начинания очень важна.
Далеко не во всех странах ЕС насилие в отношении женщин, в том числе семейное насилие, – уголовное преступление. Но даже там, где это так в теории, практика часто оказывается совсем другой. Всего 13 стран ЕС считают секс без согласия изнасилованием – и Эстония в их число не входит. Цель директивы – исправить такое положение вещей.
За примерами далеко ходить не надо. Eesti Ekspress описывал случаи, когда эстонский суд оправдывал подозревавшихся в изнасиловании, не учитывая то обстоятельство, что женщина не давала на секс согласия: „В сентябре 2021 года многодетный отец напоил молодую женщину, подлив в ее бокал т. н. „колпачок“ (наркотик, который подмешивается в напитки), что вызвало у нее помутнение сознания, сонливость и абсолютную беспомощность. Мужчина изнасиловал не оказавшую сопротивления жертву, которая совершенно не могла двигаться... Мужчина ранее уже наказывался за изнасилование, совершенное по тому же сценарию: перед изнасилованием он усыпил жертву. Уездный суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам и шести месяцам реального тюремного заключения. Однако окружной суд оправдал мужчину. Нет доказательств, что девушка не хотела вступать в половой контакт! А ее словам веры нет“.
Если даже в этом случае суд оправдал насильника, что говорить о случаях, когда, например, жертва не сопротивлялась – как это было в другом описанном в статье случае. Девушка ни активности не проявила, ни согласия на секс не давала. Мужчины пригрозили ей тем, что они – сотрудники полиции. Девушка, употреблявшая кокаин, испугалась и подчинилась мужчинам. Прокурор не смог доказать, что мужчины вступили в половую связь с девушкой насильно.
Вот почему я внесла в проект директиву поправку, которую одобрили работавшие с директивой комитеты. Поправка касается посягательств сексуального характера, за исключением изнасилования (sexual assault, excluding rape). Согласно поправке, страны ЕС будут обязаны считать уголовным преступлением вступление с женщиной в любой акт сексуального характера без согласия женщины, а также принуждение ее к такому акту с кем-либо еще.
Один из важнейших моментов в директиве – определение несогласия: женщина не согласна на половой акт, когда она не выразила согласие добровольно или не могла проявить свободу воли по причине своего физического или душевного состояния – например, если была в бессознательном состоянии, в состоянии сна, болезни, телесных повреждений, недееспособности или интоксикации. И даже от выраженного добровольно согласия женщина во время акта может отказаться. Отсутствие согласия невозможно отрицать, если женщина молчала и не сопротивлялась акту словесно или физически, а также ввиду ее прошлого сексуального поведения.
Казарменная атмосфера
Если бы эта директива действовала на момент, когда шли описанные выше суды, мужчин, совершивших преступление, не оправдали бы. Но директива нужна далеко не только поэтому. Она требует, чтобы страны ЕС безоговорочного признали уголовными преступлениями женское обрезание, киберсталкинг и принудительные браки.
И далеко не только. Многие знают, я думаю, об эстонском художнике Тойво Фримане Пильте, которому нравится изображать голых женщин в интересных ситуациях, причем у женщин – головы известных эстонских политиков. По директиве создавать порнографические изображения без согласия изображаемых (в том числе с использованием искусственного интеллекта) и размещать их, скажем, в соцсетях – опять же преступление. Понятно, есть серая зона – карикатуры, например. Точнее практику правоприменения определит суд.
В день, когда Европарламент одобрил директиву с моими поправками, у меня было интервью с эстонским журналистом, далеко не новичком в профессии. Я рассказала ему о своей трудовой победе – и услышала высокомерный ответ: „Слушайте, госпожа Тоом, вам там в Брюсселе больше нечем заняться?“ Знаю я и о том, что во время обсуждения темы в Рийгикогу мужчины шутили в стиле „это что же, я теперь должен каждый раз просить у жены разрешения?“.
Я на деле думаю, что эти конкретные мужчины разрешения спрашивают – нормальные отцы семейств, заботливые мужья. Но казарменная атмосфера, будто по умолчанию сопровождающая обсуждение данной темы, и есть благоприятная почва, из-за которой Эстония остается страной с высоким уровнем насилия.