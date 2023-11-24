ФОТО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ одержал победу в университетском дерби

Тартуская команда начала игру гораздо лучше - уже через три минуты она повела в счете 7:0 и в итоге выигрывала после первой четверти со счетом 23:14. В середине второй четверти „ТалТех“ сделал рывок 13:0 и на короткое время вырвался вперед 28:25, но с этого момента „Тартуский университет“ вновь доминировал во второй четверти, увеличив перед перерывом преимущество в счете (37:29).