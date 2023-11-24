Кубок мира по лыжным гонкам: в классическом спринте золото у Норвегии и Швеции

Представители Эстонии не очень удачно выступили на первом этапе. Химма занял 18-е место в квалификации (+4,04). Марко Килп был 31-м (+5,77), Карл Себастьян Дремлюга - 65-м (+9,85), а Каарел Каспер Корге - 77-м (+14,84).

Химма не смог преодолеть четвертьфинал. Он финишировал в своем четвертьфинале четвертым, проиграв победителю Матсу Вильяму Йенссену из Норвегии 3,02 секунды. Ховард Таугбель (Норвегия), занявший второе место, опередил Химма почти на две секунды.

В мужском классическом спринте победил норвежец Эрик Валнес. Второе место у француза Ришара Жува (+0,83), а третий - Йоханнес Клэбо (Норвегия) (+1,70).

В женском классическом спринте победу одержала представительница Швеции Эмма Рибом, опередившая в финале свою соотечественницу Юнну Сундлинг (Швеция) (+0,85). Третье место заняла норвежка Кристине Ставос Шистад (+1,81).

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