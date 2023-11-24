„Гражданином года 2023“ стала Трийну Осиновски

Лаури Ляэнеметс обосновал присвоение звания „Гражданин года“ Трийну Осиновски тем, что с начала полномасштабной войны под её руководством НКО Mondo расширила свою деятельность по всей Украине. Mondo продолжает оказывать гуманитарную помощь, поддерживать качественное образование, восстанавливать дома и открывать приюты.

„В октябре, когда я встречался с министром внутренних дел Украины, он выразил глубокую обеспокоенность истерзанным войной психическим здоровьем украинцев - как военнослужащих и сотрудников экстренных служб, так и простых граждан и особенно детей. Тем более важно отметить проекты Mondo в сфере психического здоровья в Украине“, - цитирует министра внутренних дел rus.err.

Еще 14 человек были отмечены почетными знаками Дня гражданина.

Церемония награждения „Гражданин года“ прошла в 21-й раз. В прошлом году титула была удостоена тогдашний руководитель НКО „Слава Украине“ Йоханна-Мария Лехтме, позднее угодившая в скандальную историю с возможными финансовыми махинациями.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.