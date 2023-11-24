Новости Эстонии
24.11.2023, 15:30

ГАЛЕРЕЯ | В Эстонии назван „Гражданин года 2023“

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В пятницу, 24 ноября, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс присвоил звание „Гражданин года“ руководителю направления гуманитарной помощи и сотрудничества НКО Mondo Трийну Осиновски.

Лаури Ляэнеметс обосновал присвоение звания „Гражданин года“ Трийну Осиновски тем, что с начала полномасштабной войны под её руководством НКО Mondo расширила свою деятельность по всей Украине. Mondo продолжает оказывать гуманитарную помощь, поддерживать качественное образование, восстанавливать дома и открывать приюты.

„В октябре, когда я встречался с министром внутренних дел Украины, он выразил глубокую обеспокоенность истерзанным войной психическим здоровьем украинцев - как военнослужащих и сотрудников экстренных служб, так и простых граждан и особенно детей. Тем более важно отметить проекты Mondo в сфере психического здоровья в Украине“, - цитирует министра внутренних дел rus.err.

Еще 14 человек были отмечены почетными знаками Дня гражданина.

Церемония награждения „Гражданин года“ прошла в 21-й раз. В прошлом году титула была удостоена тогдашний руководитель НКО „Слава Украине“ Йоханна-Мария Лехтме, позднее угодившая в скандальную историю с возможными финансовыми махинациями.

„Гражданин года 2023“ Трийну Осиновски

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