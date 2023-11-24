Ожидается ледяной дождь! Транспортный департамент просит водителей следовать ряду правил

„Вечером температура на почве повсеместно упадет до минусовых значений, на мокром покрытии дорог образуется гололед, они станут скользкими!“ - предупреждает руководитель Центра управления дорожным движением Департамента транспорта Сийм Вайкмаа.

Он отметил, что наиболее сложной ситуация будет в Северной и Центральной Эстонии, а вечером и в Западной Эстонии, где, по прогнозам, осадки будут самыми обильными. В Юго-Восточной Эстонии ситуация будет несколько получше, так как осадки там не будут такими плотными, как в Северной Эстонии.

Службы по обслуживанию дорог сделают все возможное, вся техника будет выведена для производства работ, но очистка всех дорог займет время, так как дорожное полотно тут же покрывается новой порцией снега или мокрого снега.

Сложные дорожные условия сохранятся и в субботу.

Предстоящей ночью во многих местах будет идти снег, на островах и побережье — мокрый снег. Скорость северо-восточного и северного ветра составит 15-17 м/с, ожидается метель.

Что нужно учитывать при поездках в зимних условиях?

• В сложных дорожных условиях при опасности гололеда следует перед поездкой взвесить, стоит ли выезжать и можно ли поездку отложить.

• Отправляясь в поездку, запасайтесь большим временем, чем это требуется обычно.

• На зимних дорогах выбор правильной скорости и стиля вождения особенно важен. Вовсе не обязательно ехать с максимально разрешенной на данном участке дороги скоростью.

• Следует держать безопасную дистанцию и избегать обгонов.

• Помимо сложных дорожных условий водители должны учитывать и наличие на дорогах специальной уборочной техники и ее особенности. При подъезде к обслуживающей машине следует держаться у обочины, так как плуг выходит за осевую линию дороги, чтобы не было снежного вала посередине дороги. Начиная обгон обслуживающей машины, необходимо убедиться в безопасности обгона и учитывать, что дорога перед машиной может быть неочищенной.

• Разумеется, нельзя выезжать на автомобиле, у которого летние покрышки.

Транспортный департамент рекомендует перед началом поездки узнать о дорожных условиях на портале tarktee.ee.