РЕШЕНО ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО | Почему учителя намерены бастовать? Как долго продлится забастовка?

Государственный примиритель предложил повысить минимальную зарплату соответствующим квалификацинным требованиям учителям на 4,3% и на 1,7% учителям, не имеющим квалификации, а также рекомендовал сторонам приступить к переговорам. Работники образования не согласны с этим предложением, и если выход из ситуации не будет найден, почти 20 000 учителей готовы начать бессрочную забастовку, пишет издание Maaleht.