Новости Эстонии
24.11.2023, 16:02

РЕШЕНО ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО | Почему учителя намерены бастовать? Как долго продлится забастовка?

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Забастовка учителей в 2012 году.
Забастовка учителей в 2012 году.
ФОТО: RAIVO TASSO | Delfi Meedia

Государственный примиритель предложил повысить минимальную зарплату соответствующим квалификацинным требованиям учителям на 4,3% и на 1,7% учителям, не имеющим квалификации, а также рекомендовал сторонам приступить к переговорам. Работники образования не согласны с этим предложением, и если выход из ситуации не будет найден, почти 20 000 учителей готовы начать бессрочную забастовку, пишет издание Maaleht.

Союз работников образования Эстонии (EHL), говоря о размере учительской зарплаты, как правило, имеет в виду минимальную ставку зарплаты. В данных Министерства образования и науки фигурирует средняя зарплата.

Как следует из данных, которые EHL предоставил в распоряжение Maaleht, в 2023 году средняя зарплата в стране составляла 1845 евро, а минимальная ставка зарплаты учителя 1749 евро, что составляет 95% от средней зарплаты.

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