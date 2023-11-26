У Балтийского вокзала открылась крупнейшая сеть зарядки электромобилей

В нынешнем году предполагаемое количество зарегистрированных в Эстонии электромобилей составит около 5700 и сейчас число общественных пунктов зарядки удовлетворяет имеющиеся потребности в зарядке. Elektrum смотрит в будущее и готовится к значительному росту количества электромобилей на наших улицах. Так в Таллинне, Тарту и Нарве в 2024 году в сети Elektrum Drive будет открыто около 100 пунктов зарядки. К 2027 году в Эстонии запланировано создать 500 пунктов зарядки и к концу десятилетия около 1000, в то же самое время всего в странах Балтии будет создано более чем 3000 пунктов зарядки.

Андрус Лийванд, член правления Elektrum Eesti: „Если количество электромобилей в данный момент в абсолютных числах еще не очень велико, то оно увеличивается в растущем темпе и в нынешнем десятилетии должно достичь уже значительного уровня. Это предполагает создание с нашей стороны широкой сети зарядки электрических транспортных средств, также возникнут новые формы бизнеса, которые в дополнение к услуге электромобильности будут предлагать различные дополнительные услуги. Прогнозы показывают, что в 2025 году в Эстонии может быть около 17 000 электромобилей, а в 2030 году уже не менее 50 000 электромобилей. Вместе с расширением электромобильности расширятся и возможности зарядки – к 2030 году на каждые 10-15 электромобилей будет нужно одно общественное место зарядки или недалеко от офиса или же для быстрой зарядки при движении по шоссе. Домашних пунктов зарядки по нашему предположению могло бы быть не менее 40 000“.

Дочернее предприятие Elektrum Eesti Energiaturu Võrguehitus уже более десяти лет сотрудничает с крупнейшим девелопером торговых сред Astri Grupp, оперируя подстанциями и местной распределительной сетью.