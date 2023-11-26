У Балтийского вокзала открылась крупнейшая сеть зарядки электромобилей(1)
Elektrum, дочернее предприятие Latvenergo, открыло в Таллинне возле рынка у Балтийского вокзала крупнейшую в странах Балтии сеть зарядки электромобилей. В сети зарядки Elektrum Drive к 2030 году запланировано соорудить более чем 3000 пунктов зарядки, из которых около 1000 будет расположено в Эстонии.
В нынешнем году предполагаемое количество зарегистрированных в Эстонии электромобилей составит около 5700 и сейчас число общественных пунктов зарядки удовлетворяет имеющиеся потребности в зарядке. Elektrum смотрит в будущее и готовится к значительному росту количества электромобилей на наших улицах. Так в Таллинне, Тарту и Нарве в 2024 году в сети Elektrum Drive будет открыто около 100 пунктов зарядки. К 2027 году в Эстонии запланировано создать 500 пунктов зарядки и к концу десятилетия около 1000, в то же самое время всего в странах Балтии будет создано более чем 3000 пунктов зарядки.
Андрус Лийванд, член правления Elektrum Eesti: „Если количество электромобилей в данный момент в абсолютных числах еще не очень велико, то оно увеличивается в растущем темпе и в нынешнем десятилетии должно достичь уже значительного уровня. Это предполагает создание с нашей стороны широкой сети зарядки электрических транспортных средств, также возникнут новые формы бизнеса, которые в дополнение к услуге электромобильности будут предлагать различные дополнительные услуги. Прогнозы показывают, что в 2025 году в Эстонии может быть около 17 000 электромобилей, а в 2030 году уже не менее 50 000 электромобилей. Вместе с расширением электромобильности расширятся и возможности зарядки – к 2030 году на каждые 10-15 электромобилей будет нужно одно общественное место зарядки или недалеко от офиса или же для быстрой зарядки при движении по шоссе. Домашних пунктов зарядки по нашему предположению могло бы быть не менее 40 000“.
Дочернее предприятие Elektrum Eesti Energiaturu Võrguehitus уже более десяти лет сотрудничает с крупнейшим девелопером торговых сред Astri Grupp, оперируя подстанциями и местной распределительной сетью.
Член правления Astri Grupp, занимающийся устойчивым развитием Сильвер Хаге сказал, что когда Elektrum пришел с мыслью расширить свою сеть зарядки электромобилей и у Astri, то они стразу ухватились за эту возможность. „Развитие инфраструктуры зарядки электромобилей является важной частью зеленой стратегии Astri Grupp. Сейчас рядом с нашими центрами и рынками находится 27 мест для зарядки, а при появлении Elektrum Drive это число в ближайшее время вырастет до 56. Мы планируем сотни зарядок различного назначения и скорости для клиентов, офисов, жилых домов. Для девелоперов зарядки являются важной услугой дополнительного удобства, которой можно привлечь направляющихся на заправки клиентов к себе. Во время зарядки клиент может поесть, совершить покупки или провести время каким-либо иным способом“.
У материнского предприятия Elektrum компании Latvenergo имеется опыт сооружения сети зарядки электромобилей с 2011 года, когда предприятие зарегистрировало первые в Латвии электромобили Fiat Fiorino Elettrico. В 2019 году в Латвии были открыты первые, находящиеся в коммерческом использовании станции зарядки под торговым знаком Elektrum Drive, который принадлежит концерну Latvenergo, а также строились планы соорудить сеть станции зарядки во всех странах Балтии и предлагать в будущем и другие связанные с электромобильностью потребительские услуги. Развитие сети станций зарядки Latvenergo происходит с целью обеспечения для клиента возможностей как быстрой, так и медленной зарядки, а также предлагать услуги посредством удобного приложения и платежной системы.
Elektrum Drive можно пользоваться посредством мобильного приложения, через которое можно сразу заплатить за купленную электроэнергию. Через приложение можно в числе прочего выбрать планируемую продолжительность зарядки, чтобы другие пользователи видели, когда станция освободится. Кроме того существует возможность планировать путь до станций зарядки, с использованием имеющихся в мобильном устройстве навигационных платформ, а также производить оплату помесячно.
Elektrum Eesti
Elektrum Eesti это занимающееся продажей энергии предприятие, которое кроме электричества предлагает клиентам природный газ, солнечную энергию, накопительные и отопительные решения, а также решения по зарядке электромобилей под торговым знаком Elektrum Drive.
Elektrum Eesti входит в Latvenergo Grupp, которая является ведущим поставщиком энергии и производителем зеленой энергии в странах Балтии. Всего предприятия концерна обслуживают в Балтии 740 000 клиентов, и 60% производства энергии концерна приходится на восстанавливаемые источники энергии. В Эстонии Elektrum работает с 2007 года и оказывает услуги 44 000 домашним и коммерческим потребителям.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.