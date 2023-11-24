24.11.2023, 20:33
75 000 бытовых потребителей упорно не хотят получать электроэнергию по более низкой цене
Универсальную услугу планируют отменить
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA
Государство планирует с мая следующего года прекратить предложение универсальной услуги электроснабжения, пишет Ärileht.
„Универсальная услуга как таковая в нынешней рыночной ситуации себя исчерпала. Универсальная услуга была создана, чтобы помочь потребителям в то время, когда стоимость электричества ставила исторические рекорды, и люди не могли справиться с оплатой электроэнергии по биржевым ценам“, - пояснил начальник отдела энергетики Министерства по делам климата Рейн Вакс.