75 000 бытовых потребителей упорно не хотят получать электроэнергию по более низкой цене

„Универсальная услуга как таковая в нынешней рыночной ситуации себя исчерпала. Универсальная услуга была создана, чтобы помочь потребителям в то время, когда стоимость электричества ставила исторические рекорды, и люди не могли справиться с оплатой электроэнергии по биржевым ценам“, - пояснил начальник отдела энергетики Министерства по делам климата Рейн Вакс.