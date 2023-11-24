Экономика
24.11.2023, 20:33

75 000 бытовых потребителей упорно не хотят получать электроэнергию по более низкой цене

 
Универсальную услугу планируют отменить
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

Государство планирует с мая следующего года прекратить предложение универсальной услуги электроснабжения, пишет Ärileht.

„Универсальная услуга как таковая в нынешней рыночной ситуации себя исчерпала. Универсальная услуга была создана, чтобы помочь потребителям в то время, когда стоимость электричества ставила исторические рекорды, и люди не могли справиться с оплатой электроэнергии по биржевым ценам“, - пояснил начальник отдела энергетики Министерства по делам климата Рейн Вакс.

Биржевые цены постоянно ниже универсальной услуги

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