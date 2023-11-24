Женская команда Эстонии по керлингу на ЧЕ добилась лучшего результата в своей истории

В последнем туре группового этапа сильнейшего дивизиона „А“ команда Эстонии сумела одолеть Данию, которая начинала турнир в ранге действующего чемпиона континента, сообщили в пятницу „Новости спорта“ на волне „Радио 4“.

По ходу встречи датчанки были впереди со счетом 7:4, но эстонки сумели переломить ход игры, оформив победу с перевесом в одно очко - 8:7.

С тремя победами и шестью поражениями команда капитана Марие Калдвеэ, за которую также выступали Эрика Тувике, Лийза Турманн, Хейли Гроссманн и Керли Лайдсалу, финишировала на шестом месте среди 10 участниц, гарантировав себе путевку на чемпионат мира, который в марте следующего года пройдет в Канаде. Там вдобавок к медалям будут разыгрываться и очки для квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Медалисты чемпионата Европы определятся в эти выходные: в матче за третье место встретятся Норвегия и Швеция, а в финале сразятся Швейцария и Италия. Команда Швейцарии на этом турнире выиграла все 10 своих поединков.

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