ВИДЕО | Экс-футболист сборной Италии попал в ДТП

По данным Corriere dello Sport, авария произошла недалеко от итальянского города Брешиа 23 ноября. 33-летний футболист вышел из салона своего автомобиля, пошатываясь. Сработали все подушки безопасности автомобиля. Итальянскому футболисту была оказана медицинская помощь и проведён тест на алкоголь.

По данным Giornale di Brescia, первичный тест на алкоголь оказался положительным, но от дальнейшей проверки Балотелли отказался. У него на время отозвали водительские права.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Балотелли принял участие в пяти матчах и забил три гола. Контракт игрока с „Адана Демирспор“ действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.

В прошлом сезоне Балотелли выступал за швейцарский „Сьон“ и провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.