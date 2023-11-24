ФОТО | Готовим шубы! На выходных похолодает до -15°

Сегодня днем определяющий погоду в Эстонии циклон будет смещаться за Чудское озеро, но продолжит потчевать нас время от времени осадками в виде снега, мокрого снега, а кое-где и в виде дождя.

Ветер относительно сильный северного и северо-западного направлений. Температура в пятницу будет держаться около нуля, а в прибрежной зоне Западной Эстонии — в небольшом „плюсе“. Вечером повсеместно похолодает, дороги станут скользкими.

В субботу со стороны Латвии к границам Эстонии подойдет новая область низкого давления с очередной порцией снега.

Суббота, 25.11

Ночью: в основном облачная погода. Во многих местах снег, на островах и мокрый снег. Ветер северо-восточный, северный 2-8, на островах и побережье 6-12, порывами 15-17 м/c. Температура воздуха -2..-8, на островах -3..+1°C.

Днем: в основном облачно. Временами снег. Ветер северо-восточный, северный 3-9 м/c, в прибрежной зоне порывами 12-15 м/c. Температура -1..-6°C.

Воскресенье, 26.11

Ночью: облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег. Ветер преимущественного северо-восточный, восточный 2-7, на побережье порывами 12 м/c. Температура -5..-11, местами -15, на островах и побережье -2..-7°C.

Днем: облачно с прояснениями. На побережье местами снег. Ветер северо-восточный 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/c. Температура -2..-7°C.

Понедельник, 27.11

Ночью: облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северо-восточный, северный 3-9, утром на побережье порывами 15 м/c. Температура -4..-10°C.

Днем: облачная погода. Во многих местах небольшой снег, к вечеру более плотные осадки будут распространяться с Восточной Эстонии в западную часть страны. Ветер северо-восточный, северный 7-11, порывами 15, на островах и побережье 12-17, порывами 23 м/c. Температура 2..-7°C.

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