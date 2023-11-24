Кая Каллас - самая влиятельная персона 2023 года, Кылварт — в топ-3

Кае Каллас и Партии Реформ, которую она возглавляет, удалось выиграть с огромным преимуществом выборы в Рийгикогу. Затем после скандала с бизнесом своего мужа Арво Халлика (он также есть в данном рейтинге) Каллас осталась у власти и даже выиграла безальтернативные перевыборы на пост председателя партии.

Второе место в рейтинге у Тармо Юристо. Возглавляемый Тармо Юристо фонд „Либеральный гражданин“ активно выступает за либеральное мировоззрение. Перед выборами Юристо готовил подробные аналитические материалы и делился информацией с политическими партиями. Возможно, эта деятельность повлияла на результаты выборов и создание коалиции Партии реформ, СДП и Eesti 200.

Также в тройке самых влиятельных персон мэр Таллинна Михаил Кылварт, который впервые в своей карьере стал председателем Центристской партии Эстонии. Другие русскоязычные политики и деятели культуры расположились в рейтинге гораздо ниже: блогер и певец Андрей Зевакин - 32-й, соцдем Евгений Осиновский - 53-й, центристка Яна Тоом - 55-я. Попали в топ-100 и перешедший в партию центристов Алексей Евграфов, и штампующая рекорды Эстонии пловчиха Энели Ефимова.

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