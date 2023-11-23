В Йыгева убит 21-летний молодой человек, подозреваемый задержан

По словам оперативного начальника Тартуского отделения полиции Мартти Тооми, сегодня около 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что в Йыгева между жилыми домами 17-летний молодой человек ударил ножом знакомого 21-летнего молодого человека.

„К сожалению, травмы пострадавшего были настолько серьезными, что спасти его жизнь не удалось, от полученных травм он скончался на месте, - сказал Тооми. - В жилом доме недалеко от места происшествия полиция задержала 17-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении деяния“.