Васильев: будущее у сборной Эстонии есть, нужно немного подождать
В подкасте RusDelfi тренер Владимир Васильев рассказал про переезд в Словакию, новый клуб и подвел итоги успешного сезона в Первой лиге для „Нымме Юнайтед“, а также прокомментировал результаты сборной Эстонии по футболу.
Эстония завершила отборочный этап в гостях у Швеции поражением со счетом 0:2, набрав за весь отборочный цикл одно очко и заняла последние место в отборочной группе.
Впереди у сборной Эстонии матчи плей-офф Евро-2024 против Польши, куда Эстония попала благодаря Лиге наций.
В подкасте мы спросили у Владимира Васильева о главной сборной страны и о волне критики в сторону главного тренера сборной Эстонии Томаса Хэберли.
„Я не могу сказать, что произошло что-то катастрофическое. Я объективный человек и, когда мы играем с бельгийцами, ожидать, что мы покажем прям „вау“ - нереально. Это то же самое, если бы я с „Нымме Юнайтед“ пошел играть против „Боруссии“ Дортмунд.
У нас слишком большая разница в классе, в уровне игроков, скорости, которую они показывают на поле. Это два разных мира. Поэтому когда люди начинают осуждать сборную, я считаю, что это неправильно.
Плюс начинают осуждать игроков. Никто не может сказать со стороны, кто реально должен играть за сборную. Хэберли находится с ними и следит за их игрой каждый день. У него по каждому игроку есть статистика, поэтому в конечном итоге у него есть объективная картинка и параметры, по которым он выбирает состав.
В сборной должны играть самые сильные игроки, мы не можем создавать сборную „под проект“. Если вы хотите получить результат как сборная, то должны играть именно самые сильные игроки.
Если скажут: „результаты сборной не важны, важнее развивать молодежь“, - то это совсем другое дело. Тренер ставит на игру самых сильных, по его мнению, игроков и осуждать за это не надо.
Проделана большая работа и я верю, что Хэберли очень профессиональный тренер и не нужно его критиковать в этом плане. Будущее у Эстонии есть, просто нужно подождать“, - сказал в подкасте Васильев.
Полностью подкаст с Владимиром Васильевым можно прослушать ТУТ.
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