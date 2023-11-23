Работа разведки и звонки Байдена: как Израилю и ХАМАС удалось договориться об освобождении заложников

Так, по словам высокопоставленного представителя администрации США, начался „крайне сложный пятинедельный процесс“ с участием четырех стран. Он потребовал не только координации действий разведслужб, но и действий лидеров государств, которые лично совершали важные телефонные звонки.

В результате Израиль и ХАМАС договорились об обмене 50 израильских женщин и детей на 150 палестинских заключенных, также женщин и детей, что должно произойти во время четырехдневной паузы в боевых действиях.

После того как о сделке стало известно, представитель администрации США рассказал журналистам, как ее удалось добиться.

По его словам, инициатором соглашения стал Катар, обратившийся к Израилю и США с предложением создать группу, которая бы спокойно и активно занималась этим вопросом. Доха выступала в качестве основного канала связи с ХАМАС, но в многогранных и непростых переговорах также участвовал Египет.

Первый прорыв произошел 23 октября, когда ХАМАС освободил двух американок. По словам представителя администрации, это был своего рода пилотный проект, который „подтвердил работу модели“.

После этого началась активная работа по освобождению остальных заложников.

Израиль делегировал главу „Моссада“ Давида Барнеа в качестве своего переговорщика и тот регулярно консультировался с главой ЦРУ Биллом Бернсом по поводу условий сделки.

Процесс шел мучительно медленно: сообщения должны были передаваться из Дохи или Каира представителям ХАМАС в Газе, а затем обратно. В ходе переговоров тщательно прорабатывались детали, касающиеся безопасных коридоров, наблюдения, сроков и числа заложников.

По словам представителя администрации, президент Джо Байден принимал „непосредственное и личное участие“ в переговорах, в критические моменты он звонил лидерам Израиля и Катара.