Шведская бегунья покончила с собой в 21 год

Ранее спортсменка опубликовала в социальных сетях пост, где рассказала о проблемах с физическим и психологическим состоянием, пишет Sportbox.

— Последние месяцы Эмилия чувствовала себя очень плохо, как физически, так и морально. У нее была хорошая поддержка со стороны самых близких людей, но 13 ноября она покончила с собой, — говорится в сообщении Шведской федерации легкой атлетики.

Брангефельт выиграла бронзовую медаль в трейлраннинге на дистанции 40 км на чемпионате мира 2022 года, который прошел в Таиланде

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