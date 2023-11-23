ФОТО | Таллинн привлекает к спортивному утреннику все больше единомышленников
Состоявшийся в девятый раз бесплатный спортивный утренник собрал в столичных спортхоллах и центрах зимнего плавания 634 любителя активного образа жизни. В спортивной минутке для школьников и воспитанников детских садов поучаствовало 3800 детей.
Инициатор традиции проведения спортивных утренников, мэр Михаил Кылварт отметил, что и в этот раз мероприятие привлекло множество школьников и малышей, а также людей более зрелого возраста, предложив им заряд положительных эмоций. „Утренние занятия спортом не только повышают общий физический тонус, но заряжают положительной энергией на целый день. Таллинн в 2025 году будет носить титул Спортивной столицы Европы. Растущая из года в год популярность спортивных утренников – шаг в направлении того, чтобы все больше горожан были физически активны“, - добавил Кылварт.
В этом году в рамках спортивного утренника занятия прошли в спортивном центре „Сыле“, в Ласнамяэском легкоатлетическом холле и в Кристийнеском доме спорта.
Тренировки провели чемпион Эстонии и представительская команда столицы по волейболу Selver/TalTech, олимпийский чемпион Эрки Ноол, чемпион Европы Ксения Балта и мэр Михаил Кылварт. Также можно было посетить центры зимнего плавания в Пирита и Нымме.
Больше всего участников собралось в Ласнамяэском легкоатлетическом холле - 212 человек. В Сылеский спортхолл пришло 105 человек, а в Кристийнеский дом спорта – 127. В центры зимнего плавания пришло 190 человек, большинство из них впервые попробовали этот вид физической активности. Участники спортивного утренника получили в подарок сумку для обуви и бесплатный абонемент на 10 посещений в один из городских бассейнов. Участники занятий по плаванию получили абонемент на один месяц в открытый бассейн Ныммеского спортцентра.
В адресованной детям акции „Спортивная минутка“ приняли участие 83 учебных заведения: 58 детских садов и 25 школ. Каждый класс или группа детского сада должны были в течение минуты вместе выполнить комплекс упражнений, сотрудник школы или детского сада заснял занятие и отправил фотографии организаторам конкурса. В общей сложности было прислано 274 фото, 205 - из детских садов, 69 - из школ. Среди участников разыграли билеты в ледовый холл Тондираба.
Впервые состоявшийся в 2015 году Спортивный утренник ежегодно в ноябре предлагает горожанам вспомнить о пользе движения. Мероприятия организует город Таллинн, чтобы напомнить, что спортом важно заниматься в любое время года, а также представить существующие в городе возможности для активного досуга.