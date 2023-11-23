ФОТО | Таллинн привлекает к спортивному утреннику все больше единомышленников

Инициатор традиции проведения спортивных утренников, мэр Михаил Кылварт отметил, что и в этот раз мероприятие привлекло множество школьников и малышей, а также людей более зрелого возраста, предложив им заряд положительных эмоций. „Утренние занятия спортом не только повышают общий физический тонус, но заряжают положительной энергией на целый день. Таллинн в 2025 году будет носить титул Спортивной столицы Европы. Растущая из года в год популярность спортивных утренников – шаг в направлении того, чтобы все больше горожан были физически активны“, - добавил Кылварт.

В этом году в рамках спортивного утренника занятия прошли в спортивном центре „Сыле“, в Ласнамяэском легкоатлетическом холле и в Кристийнеском доме спорта.

Тренировки провели чемпион Эстонии и представительская команда столицы по волейболу Selver/TalTech, олимпийский чемпион Эрки Ноол, чемпион Европы Ксения Балта и мэр Михаил Кылварт. Также можно было посетить центры зимнего плавания в Пирита и Нымме.

Больше всего участников собралось в Ласнамяэском легкоатлетическом холле - 212 человек. В Сылеский спортхолл пришло 105 человек, а в Кристийнеский дом спорта – 127. В центры зимнего плавания пришло 190 человек, большинство из них впервые попробовали этот вид физической активности. Участники спортивного утренника получили в подарок сумку для обуви и бесплатный абонемент на 10 посещений в один из городских бассейнов. Участники занятий по плаванию получили абонемент на один месяц в открытый бассейн Ныммеского спортцентра.

В адресованной детям акции „Спортивная минутка“ приняли участие 83 учебных заведения: 58 детских садов и 25 школ. Каждый класс или группа детского сада должны были в течение минуты вместе выполнить комплекс упражнений, сотрудник школы или детского сада заснял занятие и отправил фотографии организаторам конкурса. В общей сложности было прислано 274 фото, 205 - из детских садов, 69 - из школ. Среди участников разыграли билеты в ледовый холл Тондираба.