ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (638-й день) | Еврокомиссия выделит Венгрии 900 миллионов евро, чтобы разблокировать помощь Украине
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) включило в список международных спонсоров войны немецкую компанию Knauf — одного из крупнейших мировых производителей стройматериалов
Агентство объяснило свое решение в том числе тем, что Knauf осталась работать в России после полномасштабного вторжения в Украину, а за 2022 год уплатила в бюджет РФ около 117 миллионов долларов. „Кроме того, немецкая компания активно способствует мобилизации в России, отправляя своих сотрудников на войну против Украины“, — утверждает НАПК
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение суток войска РФ нанесли 38 авиационных ударов и совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 52 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отразили две атаки противника в районе Синьковки Харьковской области.
На бахмутском направлении украинские военные отбили 10 атак россиян у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении ВСУ отразили 18 атак противника восточнее Новокалиново, Авдеевки и Первомайского Донецкой области.
На марьинском направлении было отражено 11 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На лиманском, шахтерском и запорожском направлениях войска РФ не наступали.
ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бахмутском направлениях.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны и четыре артиллерийских средства россиян.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Вооруженные силы РФ отразили атаки украинской армии в районе населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Григоровка, Клещеевка Донецкой области, Работино Запорожской области.
Российская армия нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Раздоловка, Курдюмовка, Васюковка, Новомихайловка Донецкой области, Приютное Запорожской области, а также в районе Серебрянского лесничества.
Войска РФ поразили склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 112 района.
Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. За сутки перехвачено восемь снарядов HIMARS. В зоне боевых действий уничтожены 24 дрона.
Еврокомиссия выделит Венгрии 900 миллионов евро, чтобы разблокировать помощь Украине
Власти Евросоюза одобрили выплату Венгрии 900 миллионов евро в качестве авансовых платежей из замороженного фонда восстановления, чтобы преодолеть вето Будапешта на помощь Украине, сообщает агентство Reuters. Решение должны одобрить страны ЕС.
Власти Венгрии выступают против готовящегося решения ЕС об экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года и о начале переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз. Кроме того, Венгрия затормозила план по предоставлению Украине военной помощи на 20 миллиардов евро.
Три человека погибли и четверо пострадали при обстреле Чернобаевки. Атаку связывают с анонсом похорон военного
Российские войска обстреляли Чернобаевку в Херсонской области кассетными боеприпасами. По последним данным офиса генпрокурора Украины, погибли три человека, пять пострадали. Разрушены более 60 домов и хозяйственных построек, сообщили в МВД. Обстрел связывают с тем, что власти Херсонской области объявили о похоронах 19-летнего военного в Чернобаевке.
Один человек ранен при атаке дрона по селу Козинка в Белгородской области,
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он обвинил в атаке украинскую армию.
В результате падения дрона-камикадзе с последующей детонацией осколочные ранения ног получил мужчина. Пострадавшего госпитализировали.
Из-за взрыва также поврежден один автомобиль.
Региональные администрации Украины — о последствиях российских атак в минувшие сутки
В Донецкой области 22 ноября погибли два человека — в Часовом Яру и Северном. Один человек ранен.
В Днепропетровской области ракета попала в объект инфраструктуры в Криворожском районе. Никто не пострадал.
В Херсонской области из-за российских атак повреждены жилые кварталы, заводы, учебное и медицинское учреждения, магазин. Погиб один человек, ранен один.
В Харьковской области ранен 61-летний мирный житель при обстреле Изюмского района.
В Запорожской области власти получили 23 сообщения о том, что из-за российских атак разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
ФСБ России объявила, что задержала в Воронеже агента спецслужб Украины, готовившего покушение на высокопоставленного российского военного
Об этом сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на ФСБ.
„Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в городе Воронеже“, — сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, гражданина Украины, имя которого не раскрывается, в сентябре 2022 года завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и попал в Россию.
Для конспирации при подготовке убийства задержанный использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания, отметили в ФСБ.
У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство массой более одного килограмма в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.
„Фигурант дает признательные показания о сотрудничестве с спецслужбами Украины и подготовке по их указанию диверсионно- террористического акта“, — заявили в ФСБ. Задержанный арестован.
Умер корреспондент „России 24“ Борис Максудов, раненый при ударе беспилотника в Запорожской области
Об этом сообщил российский пропагандист Владимир Соловьев. „Вчера он получил ранение в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах. ВСУ ударили БПЛА по группе журналистов из России“, — рассказал Соловьев.
В Минобороны РФ обвинили в атаке Вооруженные силы Украины. В российском ведомстве говорили 22 ноября, что Максудов госпитализирован, а его жизни „ничего не угрожает“.
По словам Соловьева, Борис Максудов освещал войну с первых дней „специальной военной операции“, как власти РФ называют полномасштабное вторжение в Украину.
В НАТО предложили создать „военный Шенген“, чтобы упростить перемещение войск на случай войны с Россией
Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк заявил, что альянс должен создать „военный Шенген“, который позволит войскам НАТО свободно перемещаться внутри территории блока, сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, сейчас силам НАТО приходится соблюдать множество внутренних правил участников альянса, включающих, например, необходимость предварительного уведомления стран об отправке боеприпасов через их территорию и соблюдения ограничений допустимой протяженности военных конвоев.
Чрезмерная бюрократизация процесса, считает Зольфранк, препятствует передвижению войск НАТО по Европе, что, в свою очередь, может привести к промедлениям в случае начала военного конфликта с Россией.
Сергей Миронов ответил на расследование „Важных историй“ о том, что он удочерил годовалую девочку, вывезенную из Херсонской области
„Фейк от украинских спецслужб и их западных кураторов. Я уже привык к информационным атакам. За всем этим стоит одна цель — дискредитация тех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Зря стараетесь. Правда всё равно победит. И Россия доведет СВО до полной победы“, — написал Миронов в твиттере.
Источник: Meduza
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