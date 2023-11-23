ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (638-й день) | Еврокомиссия выделит Венгрии 900 миллионов евро, чтобы разблокировать помощь Украине

Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. За сутки перехвачено восемь снарядов HIMARS. В зоне боевых действий уничтожены 24 дрона.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 112 района.

Войска РФ поразили склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области.

Российская армия нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Раздоловка, Курдюмовка, Васюковка, Новомихайловка Донецкой области, Приютное Запорожской области, а также в районе Серебрянского лесничества.

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны и четыре артиллерийских средства россиян.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бахмутском направлениях.

На лиманском, шахтерском и запорожском направлениях войска РФ не наступали.

На марьинском направлении было отражено 11 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На авдеевском направлении ВСУ отразили 18 атак противника восточнее Новокалиново, Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

На бахмутском направлении украинские военные отбили 10 атак россиян у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Произошло 52 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отразили две атаки противника в районе Синьковки Харьковской области.

В течение суток войска РФ нанесли 38 авиационных ударов и совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Агентство объяснило свое решение в том числе тем, что Knauf осталась работать в России после полномасштабного вторжения в Украину, а за 2022 год уплатила в бюджет РФ около 117 миллионов долларов. „Кроме того, немецкая компания активно способствует мобилизации в России, отправляя своих сотрудников на войну против Украины“, — утверждает НАПК

Еврокомиссия выделит Венгрии 900 миллионов евро, чтобы разблокировать помощь Украине

Власти Евросоюза одобрили выплату Венгрии 900 миллионов евро в качестве авансовых платежей из замороженного фонда восстановления, чтобы преодолеть вето Будапешта на помощь Украине, сообщает агентство Reuters. Решение должны одобрить страны ЕС.

Власти Венгрии выступают против готовящегося решения ЕС об экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года и о начале переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз. Кроме того, Венгрия затормозила план по предоставлению Украине военной помощи на 20 миллиардов евро.

Три человека погибли и четверо пострадали при обстреле Чернобаевки. Атаку связывают с анонсом похорон военного

Российские войска обстреляли Чернобаевку в Херсонской области кассетными боеприпасами. По последним данным офиса генпрокурора Украины, погибли три человека, пять пострадали. Разрушены более 60 домов и хозяйственных построек, сообщили в МВД. Обстрел связывают с тем, что власти Херсонской области объявили о похоронах 19-летнего военного в Чернобаевке.

Один человек ранен при атаке дрона по селу Козинка в Белгородской области,

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он обвинил в атаке украинскую армию.

В результате падения дрона-камикадзе с последующей детонацией осколочные ранения ног получил мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

Из-за взрыва также поврежден один автомобиль.

Региональные администрации Украины — о последствиях российских атак в минувшие сутки

В Донецкой области 22 ноября погибли два человека — в Часовом Яру и Северном. Один человек ранен.

В Днепропетровской области ракета попала в объект инфраструктуры в Криворожском районе. Никто не пострадал.

В Херсонской области из-за российских атак повреждены жилые кварталы, заводы, учебное и медицинское учреждения, магазин. Погиб один человек, ранен один.

В Харьковской области ранен 61-летний мирный житель при обстреле Изюмского района.