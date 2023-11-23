Сборная Эстонии по футболу в случае победы над Польшей встретится с Финляндией или Уэльсом

23 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024.

В жеребьевке определился путь сборных Финляндии, Украины и Исландии. Финляндия пойдет по пути А и сыграет с Уэльсом. Украина и Исландия пошли по пути B и сыграют с Боснией и Герцеговиной и Израилем соответственно. Жеребьевка пути С не состоялась, так как пары уже известны.

В одном из полуфиналов, который состоятся 21 марта, Эстония сыграет с Польшей, а в другом Уэльс с Финляндией. Финал состоится 26 марта и будет проходить в стране победителя пары Уэльс - Финляндия.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Путь А

Польша – Эстония

Уэльс – Финляндия

Победитель второй пары сыграет в финале пути на своем поле.

Путь В

Израиль – Исландия

Босния и Герцеговина – Украина

Победитель второй пары сыграет в финале пути на своем поле.

Путь С

Грузия – Люксембург

Греция – Казахстан

Победитель первой пары сыграет в финале пути на своем поле.

Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро.

Напомним, что ранее сборной Эстонии лишь раз удавалось попасть в плей-офф отбора на Евро: в ноябре 2011 года наша сборная уступила Ирландии с общим счетом 1:5 (0:4 дома, 1:1 в гостях).

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