Сборная Эстонии по футболу в случае победы над Польшей встретится с Финляндией или Уэльсом
В полуфинале плей-офф Евро-2024 мужская сборная Эстонии встретится с командой Польши. В случае успеха в решающем матче они встретятся с Финляндией или Уэльсом.
23 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024.
В жеребьевке определился путь сборных Финляндии, Украины и Исландии. Финляндия пойдет по пути А и сыграет с Уэльсом. Украина и Исландия пошли по пути B и сыграют с Боснией и Герцеговиной и Израилем соответственно. Жеребьевка пути С не состоялась, так как пары уже известны.
В одном из полуфиналов, который состоятся 21 марта, Эстония сыграет с Польшей, а в другом Уэльс с Финляндией. Финал состоится 26 марта и будет проходить в стране победителя пары Уэльс - Финляндия.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Путь А
Польша – Эстония
Уэльс – Финляндия
Победитель второй пары сыграет в финале пути на своем поле.
Путь В
Израиль – Исландия
Босния и Герцеговина – Украина
Победитель второй пары сыграет в финале пути на своем поле.
Путь С
Грузия – Люксембург
Греция – Казахстан
Победитель первой пары сыграет в финале пути на своем поле.
Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро.
Напомним, что ранее сборной Эстонии лишь раз удавалось попасть в плей-офф отбора на Евро: в ноябре 2011 года наша сборная уступила Ирландии с общим счетом 1:5 (0:4 дома, 1:1 в гостях).
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