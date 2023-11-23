Чемпион мира по кикбоксингу погиб после ранения в Украине

Уроженец Черниговской области 12 ноября подорвался на мине, ему ампутировали ногу, 22 ноября он умер в больнице, сообщает РБК.

До отправки на фронт Лысюк работал на кафедре физподготовки Академии государственной пенитенциарной службы.

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