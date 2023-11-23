23.11.2023, 15:08
Чемпион мира по кикбоксингу погиб после ранения в Украине
ФОТО: Pexels.com
Украинский чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк умер после ранения, полученного в Донбассе. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета молодежи и спорта Верховной Рады.
Уроженец Черниговской области 12 ноября подорвался на мине, ему ампутировали ногу, 22 ноября он умер в больнице, сообщает РБК.
Лысюк — заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Европы и мира.
До отправки на фронт Лысюк работал на кафедре физподготовки Академии государственной пенитенциарной службы.
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