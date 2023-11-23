Другие виды
23.11.2023, 14:32

Из EOK исключили Эстонский союз танцевального спорта

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

На пленарном заседании Эстонского олимпийского комитета (EOK) приняли решение исключить Эстонский союз танцевального спорта из организации.

Поскольку ETL утратила членство в Международной федерации танцевального спорта (WDSF), она больше не соответствует требованиям к членству в EOK, сообщает Rus.err.ee.

На пленарном голосовании 40 членов организации проголосовали за исключение, 28 - против. Четыре воздержались от ответа.

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