23.11.2023, 14:32
Из EOK исключили Эстонский союз танцевального спорта(1)
ФОТО: Pexels.com
На пленарном заседании Эстонского олимпийского комитета (EOK) приняли решение исключить Эстонский союз танцевального спорта из организации.
Поскольку ETL утратила членство в Международной федерации танцевального спорта (WDSF), она больше не соответствует требованиям к членству в EOK, сообщает Rus.err.ee.
На пленарном голосовании 40 членов организации проголосовали за исключение, 28 - против. Четыре воздержались от ответа.
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