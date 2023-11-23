Из EOK исключили Эстонский союз танцевального спорта

Поскольку ETL утратила членство в Международной федерации танцевального спорта (WDSF), она больше не соответствует требованиям к членству в EOK, сообщает Rus.err.ee.

На пленарном голосовании 40 членов организации проголосовали за исключение, 28 - против. Четыре воздержались от ответа.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.