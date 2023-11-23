Рийгикогу принял четыре закона, увязанных с вотумом доверия правительству

Рийгикогу перед вторым чтением принял инициированные правительством поправки к Закону о социальном обеспечении и другим законам (295 SE), согласно которым выплата пособия репатриантам будет прекращена, а в качестве государственной услуги лицам с отсутствующей трудоспособностью будет предлагаться так называемая услуга защищенной работы.

Рийгикогу перед вторым чтением принял инициированные правительством и привязанные к вотуму доверия правительству поправки к Закону о лекарствах и Закону об организации услуг здравоохранения (стартовые пособия) (293 SE), призванный повысить гибкость условий получения стартовых пособий для аптекарей и создать возможность получения стартового пособия для медсестер.

Перед вторым чтением Рийгикогу принял привязанные к вотуму доверия правительству поправки к Закону о медицинском страховании (294 SE), которые предоставят родителям маленьких детей более выгодные социальные гарантии в случае болезни родителя или ребенка, а также позволят им лучше совмещать работу и семейную жизнь.

Кроме того, парламент принял поправки к Закону о государственном бюджете на 2023 год, на основании которых изменится распределение расходов по видам деятельности в рамках программ, а также распределение средств между расходами и инвестициями.

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