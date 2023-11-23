Русскоговорящий мошенник выманил у жителя Хийумаа около 40 000 евро(10)
Вчера Ляэнеская префектура Департамента полиции и погранохраны возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пострадал житель Хийумаа.
Как сообщил полиции проживающий на Хийумаа мужчина, в сентябре с ним связался говоривший по-русски мужчина, который назвал себя представителем Blockhain (сервис криптовалютных кошельков) и утверждал, что у потерпевшего скопилось более 8000 евро. Мошенник предложил снять деньги и закрыть счет.
По словам звонившего, закрытие счета — сложное дело, и для того, чтобы получить деньги, нужно на счет перевести дополнительно некоторую сумму. Мужчина несколько раз переводил различные суммы, но никаких денег обратно так и не получил.
По предварительной оценке причиненный потерпевшему ущерб составляет не менее 39 000 евро.
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