Русскоговорящий мошенник выманил у жителя Хийумаа около 40 000 евро

Как сообщил полиции проживающий на Хийумаа мужчина, в сентябре с ним связался говоривший по-русски мужчина, который назвал себя представителем Blockhain (сервис криптовалютных кошельков) и утверждал, что у потерпевшего скопилось более 8000 евро. Мошенник предложил снять деньги и закрыть счет.

По словам звонившего, закрытие счета — сложное дело, и для того, чтобы получить деньги, нужно на счет перевести дополнительно некоторую сумму. Мужчина несколько раз переводил различные суммы, но никаких денег обратно так и не получил.

По предварительной оценке причиненный потерпевшему ущерб составляет не менее 39 000 евро.

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