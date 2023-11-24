Среди школьников всё шире распространяются различные вирусные заболевания. Что нужно знать родителям?

По словам руководителя по качеству, важную роль в укреплении здоровья играет образ жизни – довольно много обращений к школьным медсестрам связаны с проблемами недостаточного сна, нерегулярного или однообразного питания. Это происходит у учащихся как начального, среднего, так и гимназического звена. „Нездоровый образ жизни не всегда является единственной причиной жалоб. Но именно его в первую очередь следует исключить как возможную причину“, — подчеркивает Лааснер.

С какими жалобами школьника обязательно стоит оставить дома, а с какими нет, это, по мнению руководителя по качеству, на 100% определить невозможно. „Ребенок с признаками вирусных заболеваний обязательно должен оставаться дома и начинать домашнее лечение. Соответствующие препараты продаются без рецепта в аптеках, и фармацевты могут дать рекомендации по поиску более подходящего медикамента“, — объясняет Лааснер.

„Но если ребенок придет в школу больным, то его состояние может ухудшиться, и выздоровление может занять гораздо больше времени. Нахождение больного ребенка в школе также представляет опасность для других учеников, а потому это не только личное дело родителя и ученика“, — подчеркивает Лааснер важность домашнего лечения.

Школьные медсестры имеют немало примеров из своей практики, когда ученика, отправленного утром в школу с симптомами заболевания, приходится отправлять домой. „Если, например, к школьной медсестре обращается ученик начальной школы с жалобами на боль в горле и головную боль, из-за чего он не может продолжать учебу, то родитель должен забрать ребенка и отвезти его домой, где чаще всего просто необходимо продолжать смягчающее симптомы вирусного заболевания лечение“, — говорит Лааснер.

Руководитель по качеству Tallinna Koolitervishoid и врач-педиатр Айли Лааснер рассказывает, что в своей повседневной работе школьные медсестры довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда к ним обращаются ученики, у которых еще до начала занятий в школе проявились довольно серьезные симптомы вирусных заболеваний – повышенная температура, боль в горле, головная боль, насморк и т. д. „К сожалению, вирусные заболевания возникают в любое время года, но особенно осенью и зимой, и в большинстве случаев помогают домашние средства лечения. Если симптомы заболевания появляются уже утром – еще перед началом школьного дня, то как правило лучше оставить ребенка дома, чтобы он выздоровел“, — подчеркивает Лааснер.

По ее словам, ученики довольно часто обращаются к школьной медсестре с жалобами на головные боли и боли в животе. „При этом в ходе разговора часто выясняется, что перед приходом в школу они не позавтракали дома. В этой ситуации школьные медсестры просто направляют школьника поесть в школьную столовую, после чего через полчаса жалоба проходит“, - приводит пример Лааснер.

Она подчеркивает, что родителям необходимо обращать внимание не только на привычки питания младших школьников, но и подростков, поскольку они тоже приходят в кабинет школьной медсестры с жалобами, возникающими из-за длительных перерывов в приеме пищи. К ним относятся, например, недомогание, головокружение и боли в желудке. „Школьные медсестры также сталкивались с учениками, которые не только пропускают завтрак, но и ничего не едят в школе“, — говорит Лааснер.

Качественный сон так же важен, как и здоровое питание, потому что его отсутствие вызывает проблемы у школьников всех возрастов. „Недостаток сна чаще всего провоцирует головные боли у детей. Как правило, у многих учеников ночной сон непродолжителен, а также бывают случаи, когда школьник вообще не спал ночью и на следующий день приходит в кабинет школьной медсестры с жалобами на утомляемость, головную боль и слабость“, - приводит Лааснер пример. „Поэтому мы просим родителей следить за тем, отправились ли их дети спать вечером или же вместо этого под одеялом продолжают оставаться в компании со своим смарт-устройством. Школьнику необходимо спать не менее восьми-девяти часов в сутки“.

Она советует всем взрослым также обращать внимание на то, сколько времени дети проводят перед экранами, и интересоваться тем, что ребенок смотрит в интернете. „Многие дети, которые признаются, что они много времени проводят перед экраном, жалуются на головные боли и нарушения сна“, — приводит пример Лааснер. „На этом этапе важно подать пример использования всех ваших смарт-устройств“.

По мнению Лааснер, не существует чудо-таблетки, которая позволила бы ребенку всегда оставаться здоровым. „Школьники должны питаться разносторонней и разнообразной пищей, высыпаться и двигаться на свежем воздухе, тогда организм не так восприимчив к вирусам“, — утверждает Лааснер.

Наконец, рекомендуется укреплять иммунную систему детей путем переоценки их образа жизни, а родителям необходимо больше общаться со своими детьми. „Спросите, как у них на самом деле дела, и поинтересуйтесь жизнью своих отпрысков. Именно таким образом можно добиться того, чтобы школьники реже болели“.

Информацию о более простых домашних средствах от вирусных заболеваний вы найдете на сайте Tervisekassa, а о распространении вирусов – в обучающем видео Tallinna Koolitervishoid.

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