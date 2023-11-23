Lidl Eesti заметно повышает зарплату работникам и вводит новую интересную льготу

В марте нынешнего года предприятие уже повысило заработную плату своим работникам, а также выплатило всем работникам компенсацию, связанную с инфляцией.

Стартовая почасовая оплата труда работников региональных магазинов будет повышена до 6,30 евро в час, а в магазинах Таллинна и Тарту – до 6,60 евро в час.

„Мы дали нашим работникам обещание платить зарплату, которая будет в среднем самой высокой по отрасли. И теперь, учитывая как инфляцию, так и ситуацию на рынке, мы приняли решение повысить заработную плату с начала нового года“, – сказал исполнительный директор Lidl Eesti Мацей Урбански.

Кроме того, Урбански отметил, что всем работникам Lidl предоставляются также различные другие льготы, которые помогают им заботиться о своём душевном и физическом здоровье.

С нового года Lidl предусматривает для своих работников ещё одну льготу — предприятие будет предоставлять им возможность брать выходной в свой день рождения.

С октября Lidl ищет новых работников для своего нового магазина, который откроется в Курессааре. Приём заявлений на новые вакантные должности ещё продолжается.

Розничное торговое предприятие Lidl, являющееся частью концерна розничных продаж Schwarz, головной офис которого находится в Неккарзульме, – одна из ведущих компаний на рынке розничных продаж продуктов питания в Германии и Европе. Lidl представлен в 32 странах мира и оперирует сетью из 12 200 магазинов, имея более 220 логистических центров в 31 стране. Lidl Eesti было основано в 2018 году и 3 марта 2022 года Lidl открыл в Эстонии свою сеть магазинов. Сейчас у Lidl 13 магазинов в 6 городах Эстонии. Lidl Eesti получил обеспечивает работой около 600 человек.