Женская сборная Эстонии по футболу продлила контракт с главными тренерами

Морковкина и Каппер тренируют женскую сборную с начала 2022 года, под их руководством женская команда провела 19 официальных матчей, одержав семь побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела восемь поражений, забив 31 гол. Кроме того, было выиграно два неофициальных матча и два проиграно, в ходе матчей в ворота соперниц было забито 12 голов.

Действующий контракт главных тренеров рассчитан до конца текущего года и будет продлены до конца 2024 года по соглашению сторон. „Под руководством Анастасии и Сирье в женской команде создана благоприятная атмосфера, необходимая для выступления и развития, что было продемонстрировано победами в октябрьских играх. Контракты главных тренеров предусматривали возможность продления на один год, чем мы и решили воспользоваться, учитывая позитивный настрой команды“, — сказала генеральный секретарь ЭФС Анне Рей.

42-летняя Анастасия Морковкина 15 раз становилась чемпионкой Эстонии в качестве игрока и 8 раз признавалась лучшей футболисткой страны. За сборную Эстонии она провела 75 матчей и забила 40 голов. Морковкина 14 раз признавалась лучшим бомбардиром женской высшей лиги. За успешную карьеру в сборной она была награждена серебряным значком ЭФС.

Легендарная нападающая начала свою тренерскую карьеру в 2018 году, когда возглавила команду женской высшей лиги своего давнего родного клуба „Пярну“. После этого она тренировала команду „Виймси“. Морковкина имеет лицензию УЕФА категории А и последние шесть лет является членом правления ЭФС.

31-летняя Сирье Каппер на протяжении всей своей 15-летней карьеры футболистки выступала за женскую команду „Таммеки“. Она представляла женскую сборную в 15 играх. Каппер начал тренерскую деятельность в 2013 году, последние пять сезонов она является главным тренером женской команды „Таммеки“, выступающей в женской высшей лиги. С этого года Каппер находится в процессе получения тренерской лицензии УЕФА-Про, высшей категории в Европе. Помимо прочего, Каппер окончила факультет физкультуры Тартуского университета.