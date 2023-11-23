В Аргентине ограбили супермаркет жены Месси

По информации источника, двое грабителей напали на автомобиль, который перевозил деньги из супермаркета в банк. Неизвестные разбили окна машины, забрали две сумки с деньгами, обстреляли автомобиль и скрылись. Отмечается, что преступники украли в общей сложности 8 млн песо (20,5 тыс. евро), сообщает РБК.

В результате нападения пострадавшие получили небольшие ушибы и находятся в шоковом состоянии. Одним из пострадавших был двоюродный брат Антонелы Рокуццо.

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