Два жокея попали в больницу, упав с лошади из-за погасшего света

Дело в том, что прямо во время очередного заезда на ипподроме погас свет. Возникший хаос привел к падению трех лошадей, одну из которых впоследствии пришлось усыпить. Двое жокеев, упавших в результате отключения электроэнергии, были доставлены в больницу, сообщает РБК.

Причиной отключения света стала „человеческая ошибка“. Один из сотрудников неправильно установил таймер, поэтому он сработал во время заезда.

Организаторы соревнований в этот день отменили дальнейшие гонки. „Мы очень серьезно относимся к этой ситуации и хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования травмированным жокеям, а также наши глубочайшие извинения владельцам лошадей, всем участникам и болельщикам“, — говорится в заявлении устроителей турнира.

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