Новости Эстонии
23.11.2023, 12:20

Сложные погодные условия повлияли на авиасообщение. Часть самолетов не приземлились в Таллинне

 
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Из-за сложившихся ночью сложных погодных условий пилоты многих самолетов приняли решение не приземляться в Таллиннском аэропорту. Это решение повлияло и на вылет самолетов, так как приземлившиеся самолеты должны были вылететь вновь.

Был отменен рейс самолета, который должен был вылететь из Хельсинки в Таллинн и приземлиться в 00.25. В 2.35 в Таллиннский аэропорт должен был прибыть самолет, вылетевший из Шарм-эль-Шейха (Египет), однако самолет сел в Риге. Ночью в Таллинн должен был прибыть и самолет компании Lufthansa из Франкфурта, но рейс был отложен до утра. Отменили и рейс из Варшавы.

Из-за отмены рейсов приходится откладывать и вылеты. Самолеты, которые должны были приземлиться в Таллинне, после уборки салонов должны были вновь взять пассажиров на борт. В 3.35 должен был вылететь самолет в Шарм-эль-Шейх, но поскольку самолет не прибыл, рейс пришлось отменить.

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