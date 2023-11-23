Сложные погодные условия повлияли на авиасообщение. Часть самолетов не приземлились в Таллинне

Был отменен рейс самолета, который должен был вылететь из Хельсинки в Таллинн и приземлиться в 00.25. В 2.35 в Таллиннский аэропорт должен был прибыть самолет, вылетевший из Шарм-эль-Шейха (Египет), однако самолет сел в Риге. Ночью в Таллинн должен был прибыть и самолет компании Lufthansa из Франкфурта, но рейс был отложен до утра. Отменили и рейс из Варшавы.