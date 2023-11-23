ФОТО И ВИДЕО | На пограничном мосту между США и Канадой взорвался суперкар Bentley. Два человека погибли

Взрыв произошел на американской стороне Радужного моста, соединяющего две страны через реку Ниагара. Автомобиль был суперкаром Bentley Flying Spur стоимостью более 300 тысяч долларов, сообщила газета The Daily Mail.

Управлял мчавшимся со скоростью 160 км в час автомобилем 56-летний бизнесмен из Нью-Йорка, на пассажирском сиденье находилась его супруга, оба погибли.

Незадолго до аварии, вызвавшей опасения насчет возможности теракта, супруги, имена которых не называются, останавливались в казино Seneca Niagara. Они пробыли там „всего несколько минут“, вероятно, для того, чтобы поменять деньги, информирует издание.

Не исключено, что у водителя были проблемы со здоровьем, пишет телеграм издания „Раньше всех“

Взрыв на мосту произошел за день до Дня благодарения в США. Этот период считается одним из самых туристически загруженных дней в году.

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