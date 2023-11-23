ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | Заседание Рийгикогу продолжалось всю ночь, вскоре начнется новое(12)
Позавчера на заседании парламента было прервано обсуждение законопроектов, которые правительство увязало с доверием к нему. Обсуждение продолжилось вчера и длилось до сегодняшнего утра. В 10 часов начнется новое заседание.
С вопросом доверия к правительству связаны инициированный правительством проект закона о внесении поправок в Закон о социальной защите населения и другие законы, проект закона о внесении поправок в Закон о лекарствах и Закон об организации услуг здравоохранения, а также проект закона об изменении Закона о медицинском страховании.
На прошлой неделе правительство решило представить на второе чтение в парламенте семь законопроектов, увязанных с вопросом доверия к нему. Остальные четыре законопроекта, увязанные с вопросом доверия, будут вынесены на голосование на сегодняшнем заседании.
Предложения об изменении законопроектов, увязанных с вопросом о доверии правительству, не будут выноситься на голосование. Окончательное голосование по законопроектам состоится после выступлений представителей фракций и прений.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.