ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | Заседание Рийгикогу продолжалось всю ночь, вскоре начнется новое

С вопросом доверия к правительству связаны инициированный правительством проект закона о внесении поправок в Закон о социальной защите населения и другие законы, проект закона о внесении поправок в Закон о лекарствах и Закон об организации услуг здравоохранения, а также проект закона об изменении Закона о медицинском страховании.

На прошлой неделе правительство решило представить на второе чтение в парламенте семь законопроектов, увязанных с вопросом доверия к нему. Остальные четыре законопроекта, увязанные с вопросом доверия, будут вынесены на голосование на сегодняшнем заседании.

Предложения об изменении законопроектов, увязанных с вопросом о доверии правительству, не будут выноситься на голосование. Окончательное голосование по законопроектам состоится после выступлений представителей фракций и прений.

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