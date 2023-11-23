Экс-игрок английского клуба, сменивший футбол на порноиндустрию, умер в 34 года

После того, как Спеддинг завязал с футболом, он попал в тюрьму. А когда вышел на свободу, начал зарабатывать окрашиванием домов. Впоследствии его затянуло в водоворот порноиндустрии.

Оливер признавался, что за участие в одном фильме получал около 170 евро и сожалеет о том, что покинул футбол. „Если бы я остался в Кристал Пелас, то зарабатывал бы гораздо больше“.

Последним клубом, за который выступал Спеддинг, был Кройдон из первого дивизиона Восточной лиги южных графств. „Олли был воином на поле и выкладывался на 100% каждый раз, когда защищал цвета Кройдона. Несколько недель назад мы говорили о его возвращении в футбол“, – приводит слова директора клуба Лиама Джайлза издания Marca. Причину и обстоятельства смерти 34-летнего мужчины пока не разглашают.

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