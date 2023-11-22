Все из-за 1,37 грамма! Судью изумила чрезвычайно продуманная работа адвоката криптомиллионера, обвиняемого в хранении наркотиков

Турыгину были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, в результате обыска, во время которого он был арестован и отправлен за решетку в ноябре прошлого года. ФБР хочет экстрадировать его и Сергея Потапенко, одного из фигурантов дела о мегамошенничестве, в США, однако возможность совершить подобную процедуру уже больше года обсуждается на всех уровнях судебной системы.