ЧП и криминал
22.11.2023, 22:10

Все из-за 1,37 грамма! Судью изумила чрезвычайно продуманная работа адвоката криптомиллионера, обвиняемого в хранении наркотиков

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Ивана Турыгина обвиняют еще и в наркопреступлении.
Ивана Турыгина обвиняют еще и в наркопреступлении.
ФОТО: Erakogu | Delfi Meedia

„Ни разу в жизни глаза мои не видывали такого акта защиты“, - изумлялась судья Айме Ивансон: сегодня исполнилось 30 лет с момента, как она приступила к работе. Продолжение нашумевшего дела от Eesti Päevaleht.

Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось необычно масштабное предварительное слушание по делу Ивана Турыгина, в домашнем сейфе которого было обнаружено 1,37 г кокаина.

Адвокат Турыгина Сильвер Рейнсаар сомневается в том, что предполагаемое количество кокаина соответствует действительности.

Турыгину были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, в результате обыска, во время которого он был арестован и отправлен за решетку в ноябре прошлого года. ФБР хочет экстрадировать его и Сергея Потапенко, одного из фигурантов дела о мегамошенничестве, в США, однако возможность совершить подобную процедуру уже больше года обсуждается на всех уровнях судебной системы.

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