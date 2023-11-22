22.11.2023, 22:10
Все из-за 1,37 грамма! Судью изумила чрезвычайно продуманная работа адвоката криптомиллионера, обвиняемого в хранении наркотиков(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Ни разу в жизни глаза мои не видывали такого акта защиты“, - изумлялась судья Айме Ивансон: сегодня исполнилось 30 лет с момента, как она приступила к работе. Продолжение нашумевшего дела от Eesti Päevaleht.
Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось необычно масштабное предварительное слушание по делу Ивана Турыгина, в домашнем сейфе которого было обнаружено 1,37 г кокаина.
Адвокат Турыгина Сильвер Рейнсаар сомневается в том, что предполагаемое количество кокаина соответствует действительности.