Финляндия практически полностью закрывает границу с Россией: открытым остается только один КПП в Лапландии

Премьер-министр Петтери Орпо сообщил, что правительство решило закрыть все восточные границы, кроме контрольно-пропускного пункта „Рая-Йоосеппи“.

Границы закрываются в полночь 25 ноября, такое положение будет действовать до 23 декабря.

На практике это означает то, что пересечь финляндско-российскую границу можно будет только на КПП „Рая-Йоосеппи“.

По словам Рантанен, закрытие четырых пунктов в Юго-Восточной Финляндии („Ниирала“, „Нуйямаа“, „Иматра“ и „Ваалимаа“) показывает, что это эффективная мера. Ситуация на границе в Юго-Восточной Финляндии остается спокойной.

Премьер-министр Орпо добавил, что если ситуация с мигрантами будет ухудшаться, правительство Финляндии готово к еще более жестким мерам, и добавил, что „Рая-Йоосеппи“ - это самый северный пропускной пункт, до которого непросто добраться, и это сигнал для всех.

„Правительство должно защищать в первую очередь безопасность финнов, поэтому у нас есть в запасе дополнительные меры“, - поддержала его Раттанен.

Начальник отдела Пограничного управления Маркку Хассинен сказал, что „организованный, незаконный въезд мигрантов продолжается, и он распространился также на северные пункты пересечения границы“. Из-за этого Пограничное управление вместе с другими органами безопасности оценило ситуацию и предложило решение правительству, и это решение сегодня было одобрено.

„Россия спровоцировала эту ситуацию, и российская сторона также способна эту ситуацию прекратить“, - заявил Орпо.

Подача заявлений на получение международной защиты на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет сосредоточена на пункте пересечения границы „Рая-Йоосеппи“. На других пунктах пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией заявления приниматься не будут.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.