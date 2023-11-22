ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (637-й день) | Путин назвал боевые действия в Украине трагедией, которую необходимо прекратить
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение дня произошло 58 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных и 29 авиационных ударов, совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам;
На купянском направлении ВСУ отразили 12 атак в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области;
На авдеевском направлении украинские 22 атаки в районах Новобахмутовки, Ласточкино, Авдеевки и Первомайского Донецкой области;
На марьинском направлении ВСУ отразили 14 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
На шахтерсоком направлении украинские военные отбили три атаки в районе Старомайорского Донецкой области;
На запорожском направлении ВСУ отразили четыре атаки в районе Работино Запорожской области;
В то же время ВСУ продолжают наступательные операции и штурмовые действия на мелитопольском и бахмутском направлениях, а также удерживают позиции на левом берегу Днепра;
В течение дня авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российской армии. Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения российских войск, а также пункт управления, средство противовоздушной обороны, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов.
Министр обороны Украины заявил, что за последние шесть недель российская армия потеряла около 36 тысяч военных
Министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что за последние шесть недель потери российской армии составили около 36 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
„Россия точно не планирует останавливаться сама. Единственный язык, который может понять Москва, это [язык] силы. И мы хорошо выучили этот язык“, — заявил министр на открытии 17-й встречи контактной группы по обороне Украины формата „Рамштайн“
Российские войска обстреляли Херсон. Погиб один человек
Вечером 22 ноября Херсон подвергся очередному обстрелу со стороны российских войск, сообщает областная прокуратура.
В сообщении ведомства говорится, что удар по городу был нанесен около 16:55. По данным прокуратуры, в результате удара погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется.
Об обстреле Херсона также сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. По его словам, под российский удар попали жилые дома, а также объект гражданской инфраструктуры.
Ранее Мрочко сообщал, что во время утреннего обстрела Херсона была повреждена местная школа.
Минобороны РФ заявило, что в Запорожской области группу сотрудников российских СМИ атаковал беспилотник.
В заявлении ведомства говорится, что в результате атаки осколочные ранения получил сотрудник телеканала „Россия-24“ Борис Максудов. Он был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны. Его жизни ничего не угрожает.
Пресс-служба ведомства уточняет, что сотрудники СМИ готовили материал об обстрелах населенных пунктов области со стороны ВСУ.
Владимир Путин, выступая в видеорежиме на саммите G20, назвал продолжающиеся в Украине боевые действия трагедией, которую необходимо прекратить
„Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию“, — заявил Путин, добавив, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.
Он также повторил, что именно Киев вышел из диалога и напомнил об указе президента Украины Владимира Зеленского, „запрещающего вести с Россией такие переговоры“.
Помимо этого, Путин ответил на заявления других участников саммита, сообщивших, что их потрясает продолжающаяся война в Украине. „Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе — это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, секторе Газа, сегодня не потрясает?“
Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить мирный план Дональда Трампа — но Украина „не отдаст России Донбасс и Крым“
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что готов встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обсудить его предложения по перемирию между Россией и Украиной.
„Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира“, — сказал Зеленский в интервью, после того, как корреспондент Бенджамин Холл напомнил, что Трамп обещал быстро, „за 24 часа“, добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.
Над Крымом сбиты три беспилотника
Минобороны России сообщило, что в ночь на 22 ноября над Крымом сбиты три беспилотника. Кроме того, в западной части акватории Черного моря уничтожены четыре украинских морских дрона, следовавшие в направлении полуострова.
ЕС выделил новый транш макрофинансовой помощи Украине в 1,5 миллиарда евро
Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
„Сейчас наша поддержка Украины достигла 85 миллиардов евро. Ее будет больше. Мы предлагаем [выделить] 50 миллиардов евро для Украины до 2027 года“, — сообщила Урсула фон дер Ляйен.
„Громадське“ напоминает, что это уже восьмой транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС (МФП). Как и предыдущие, он должен быть направлен на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности социальных и гуманитарных.
Источник: Meduza
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