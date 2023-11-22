ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (637-й день) | Путин назвал боевые действия в Украине трагедией, которую необходимо прекратить

В сообщении ведомства говорится, что удар по городу был нанесен около 16:55. По данным прокуратуры, в результате удара погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется.

„Россия точно не планирует останавливаться сама. Единственный язык, который может понять Москва, это [язык] силы. И мы хорошо выучили этот язык“, — заявил министр на открытии 17-й встречи контактной группы по обороне Украины формата „Рамштайн“

Министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что за последние шесть недель потери российской армии составили около 36 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Министр обороны Украины заявил, что за последние шесть недель российская армия потеряла около 36 тысяч военных

В течение дня авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российской армии. Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения российских войск, а также пункт управления, средство противовоздушной обороны, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов.

В то же время ВСУ продолжают наступательные операции и штурмовые действия на мелитопольском и бахмутском направлениях, а также удерживают позиции на левом берегу Днепра;

На запорожском направлении ВСУ отразили четыре атаки в районе Работино Запорожской области;

На шахтерсоком направлении украинские военные отбили три атаки в районе Старомайорского Донецкой области;

На марьинском направлении ВСУ отразили 14 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

На авдеевском направлении украинские 22 атаки в районах Новобахмутовки, Ласточкино, Авдеевки и Первомайского Донецкой области;

На купянском направлении ВСУ отразили 12 атак в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области;

В течение дня произошло 58 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных и 29 авиационных ударов, совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам;

Об обстреле Херсона также сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. По его словам, под российский удар попали жилые дома, а также объект гражданской инфраструктуры.

Ранее Мрочко сообщал, что во время утреннего обстрела Херсона была повреждена местная школа.

Минобороны РФ заявило, что в Запорожской области группу сотрудников российских СМИ атаковал беспилотник.

В заявлении ведомства говорится, что в результате атаки осколочные ранения получил сотрудник телеканала „Россия-24“ Борис Максудов. Он был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны. Его жизни ничего не угрожает.

Пресс-служба ведомства уточняет, что сотрудники СМИ готовили материал об обстрелах населенных пунктов области со стороны ВСУ.

Владимир Путин, выступая в видеорежиме на саммите G20, назвал продолжающиеся в Украине боевые действия трагедией, которую необходимо прекратить

„Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию“, — заявил Путин, добавив, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Он также повторил, что именно Киев вышел из диалога и напомнил об указе президента Украины Владимира Зеленского, „запрещающего вести с Россией такие переговоры“.

Помимо этого, Путин ответил на заявления других участников саммита, сообщивших, что их потрясает продолжающаяся война в Украине. „Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе — это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, секторе Газа, сегодня не потрясает?“

Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить мирный план Дональда Трампа — но Украина „не отдаст России Донбасс и Крым“