39-летний Константин Васильев не собирается завершать карьеру. „Я буду только рад, если молодежь оттеснит меня в сторону“

39-летний игрок сборной Эстонии добавил, что свою роль в принятии решения сыграл и мартовский плей-офф Лиги наций против сборной Польши, пишет Õhtuleht.

„Честно говоря, я тоже долго ждал, когда молодежь начнет брать на себя более важные роли в команде. Я рад, что они оттесняют меня в сторону. Но эти шаги они должны делать сами, а не из-за того, что уходят старшие игроки“, - сказал Васильев.

Васильев, выступающий за сборную Эстонии с 2006 года, провел за нее 151 матч и забил 26 голов.

Рекордсменом Эстонии является Мартин Рейм, на счету которого 157 матчей за сборную.

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