Готова ли украинская ПВО к российским ударам зимой?

В прошлом году в это время Украина уже фактически сидела без света — российские войска с октября наносили удары по ЖКХ и электрическим сетям, подстанциям, трансформаторам — словом, по всей украинской энергосистеме.

Аналитики отмечают, что россияне, видимо, готовятся повторить прошлогоднюю кампанию. Основная масса ударов, как предполагают военные, может наноситься баллистическими ракетам, бороться с которыми украинской ПВО будет затруднительно — не хватает ракет-перехватчиков.

Видимо, именно этим и объясняется пауза в их использовании на фронте — россияне накапливают запасы ракет для зимы. Согласно данным украинской разведки, их уже около 870.

Как Украина готовится к зиме

Важные объекты в энергетике укрывают защитными земляными валами, бетонными кубами, сетками, переносят пункты управления под землю.

Процесс генерации энергии стараются максимально децентрализовать — коммунальные службы избегают централизованной поставки тепла в ТЭЦ, а строят сети котельных на отдельные районы.

То же касается и ДТЭК — генерация электроэнергии разбивается на узлы с мощностью 4-6 МВ вместо больших мощных блоков.

Украинская система ПВО развернула четыре района, где она может организовать противоракетную оборону, чтобы перехватывать российские баллистические ракеты.

Это три батареи Patriot и одна SAMP/T.

Украинский расчет одного из этих комплексов — немецкой батареи PATRIOT — только в середине октября начал обучение в Германии, поэтому, вероятно, она будет готова к работе уже зимой.

Поэтому города-миллионники, скорее всего, будут прикрыты. Однако пока непонятно, что будет с Харьковом: вряд ли туда подтянут дефицитную батарею этих комплексов, где россияне смогут относительно легко дотянуться до них с помощью реактивной артиллерии и корректируемых бомб. К тому же столь близко к фронту ее легко будет перегрузить массовыми пусками ракет.