Как в Эстонии пишут письма российским политзаключенным: если я напишу, оно попадет к адресату?

Отмечаю, что многие не знают, что писать заключенным, но Сана молниеносно реагирует. „Если держать в голове цели, что нужно показать человеку, что он не один, а цензорам, что к человеку есть внимание, все становится намного проще. Почему бы не рассказать человеку про Эстонию? Так получилось, что друзья меня свозили на болота недалеко от Тарту — это было потрясающе природное явление! Синее небо, синие озера, желтая трава, рубиново-красная ягода… А там человек сидит в четырех стенах. Серые стены, решетка, немытые окна. Квадратик серого неба. Почему человеку не рассказать, как красива Эстония осенью? Почему не рассказать, какие стены в замке Раквере, каки гуси по двору ходят? Как украшают ель к Рождеству? Почему не рассказать человеку о литературе? Я забрасываю разные темы, и когда завязывается переписка, я понимаю, что человеку интересно“.

Также Сана отмечает: „Когда все эти вертухаи видят, что к человеку есть внимание, ему пишут, про него не забывают, когда есть общественное внимание — пишут люди из разных стран и разных городов, — им меньше хочется прессовать, усложнять жизнь заключенному. Очень важно говорить об этом: нужно писать, нужно говорить и напоминать системе — „мы не дадим его сожрать“.

„Многие не понимают, зачем писать письма политзаключенным. Но такие письма имеют большое значение для самого политзаключенного. Человек сел за репост, за слова, за плакат… И вся репрессивная система говорит ему: „Ты один, ты никому не нужен, зачем ты выделывался, зачем ты это делаешь, это никому не нужно, ты маргинал!, — рассказывает Сана Безменова и делится, что когда человек массово получает письма, он понимает, что он не одинок. — Очень важно быть в какой-то социальной группе и иметь поддержку“.

Политический активист и резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова на протяжении нескольких лет активно переписывается с политическими заключенными из России. Показывает тетрадку, в которой аккуратно записаны имена, адреса, увлечения тех, с кем переписывается — а это 37 человек, но отвечают не все, около 20. Тут же указаны даты, когда письма отправлены и получены ли ответы.

Обычный вечер пятницы. Сегодня активисты собрались в Reforum Space Tallinn, чтобы подписать открытки политическим заключенным в России. Обычно за один вечер подписывается от 20 до 50 писем и открыток, потом все отправляется адресатам. Но перед началом — инструктаж.

— Некоторые могут сказать, мол, вот, я хожу на свободе, дышу воздухом, а они там сидят…

— Это подмена целей. Если мы возвращаемся к цели „ты не один“, то писать намного проще.

Из своего опыта могу сказать, что я пишу о литературе, о природе, о замках, путешествиях, легенды описываю, стихи эстонских поэтов в переводе . Почему нет? Люди мне пишут: вы — мой личный канал Дискавери. Вы так интересно рассказывает о таких простых вещах — я читаю и улыбаюсь.

Почему люди думают, что обидят? Вы обидите тем, что не напишете. Что вы никак не проявите человеку внимания. Представьте: вы находитесь в закрытом пространстве, у вас ничего нет, вы начинаете искать надписи даже на ручках. А здесь человек может перечитывать! Даже если ваше письмо или открытка будут банальными. Там, в отсутствии любой информации, интернета, телефона это очень важно.

„Те, кого посадили в 2012 году, только сейчас начали выходить“

Ни с кем из тех, кому пишет письма, Сана не была знакома. „Есть специальные сайты, где можно почитать, какое у человека дело, как он выглядит — там есть фото. Можно выбрать, кому писать. Я же время от времени выбираю по каким-то внутренним фильтрам. Например, писала тем, кому 20-22 года — как своим детям. Или по определенному делу: людей задержали на митинге тогда же, когда и меня. Меня отпустили, я штрафом отделалась, а им — реальный срок“, — рассказывает Сана.

Но вот с теми, кто вышел, политический активист общение не продолжила. „Такие заключенные находятся под пристальным вниманием — несколько лет должны отмечаться. Есть один политический заключенный, который перед тем, как выйти, прислал в письме все свои соцсети. Я его нашла, подписалась и слежу за его жизнью. Конечно, я с ним не контактирую, чтобы не доставлять ему каких-то сложностей— он тоже под надзором. Но я вижу, что он со своей семьей, и я понимаю: „Слава богу!“.